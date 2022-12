Bruce Willis şi-a schimbat testamentul. Câţi bani vor primi fiicele din relația cu Demi Moore

Bruce Willis și-a schimbat testamentul înainte de a se îmbolnăvi. Starul în vârstă de 67 de ani are o avere de 250 de milioane de dolari, dar s-a decis să le lase doar o particică infimă fetelor pe care le are cu Demi Moore.

Îndrăgitul actor suferă de afazie, o afecțiune care i-a schimbat viața și i-a încheiat cariera în lumea filmului. Înainte de a primi acest diagnostic cumplit, starul filmelor Die Hard a schimbat destul de mult direcția averii estimate la 250 de milioane de dolari. Conform Radar Online, cea mai mare parte a banilor vor ajunge la actuala lui soție, Emma, și la fetele lor, Mabel (10 ani) și Evelyn (8 ani).

Fetele lui Bruce Willis din căsătoria cu Demi Moore vor primi doar 1% din avere

Bruce Willis are trei fete și din relația cu Demi Moore. Cei doi actori au fost căsătoriți între 1987 și 2000. Rumer (34 de ani), Scout (31 de ani) și Tallulah (28 de ani), cele trei fiice ale fostului cuplu, vor primi doar 1% din averea lui Bruce Willis. Chiar dacă sună destul tragic, cele trei fiice vor încasa, totuși, aproximativ milion de dolari fiecare, conform sursei citate. „Bruce a vrut să se asigure că familia lui rămâne pe mâini bune. Crede că Rumer, Scout și Tallulah au avut parte, de-a lungul vieții lor, de tot sprijinul lui financiar. Testamentul lui Bruce a fost refăcut acum mulți ani, după ce s-a căsătorit cu Emma, rescris când copiii lui s-au născut și apoi din nou după ce starea lui de sănătate a început să se degradeze.

Bruce crede de asemenea că Demi, care are o avere de aproximativ 200 de milioane de dolari, va fi mereu acolo pentru Rumer, Scout și Tallulah", a povestit o persoană apropiată a lui Bruce Willis. Celebrul actor mizează pe faptul că fetele din relația cu Demi Moore se pot descurca singure, datorită afacerilor pe care le dețin. În plus, acestea se pot baza oricand pe mama lor, care are o avere uriașă.

Starea de sănătate a actorului s-a deteriorat

Aceeași persoană din anturajul lui Bruce Willis a declarat că acesta nu mai scoate prea multe cuvinte și înțelege cu greu ceea ce-i spun cei din jurul lui. Din păcate, se pare că starea de sănătate a actorului s-a deteriorat. Fosta și actuala soție, alături de toate cele cinci fiice ale lui Bruce Willis vor petrece sărbătorile de iarnă împreună. „Demi este mereu în contact cu Bruce și Emma. Profită de orice oportunitate pentru a petrece timp cu el. Dacă nu e alături de el, îl sună doar pentru ca Bruce să-i audă vocea. Cu toții știu că el nu va fi acolo pentru totdeauna, așa că prețuiesc orice moment.

Bruce nu mai poate spune multe și pare că nu mai înțelege tot ce îi spun ceilalți, așa că Emma a devenit vocea lui și cea care comunică pentru el. Sunt momente în care îl văd pe vechiul Bruce, dar sunt rare. E dureros să-l vadă deteriorându-se. Fetele nu-și pot imagina Crăciunul fără el. Cele mari îi duc dorul vechiului Bruce, cel care obișnuia să le șicaneze în legătură cu iubiții lor și să le dea sfaturi necerute. Crăciunul este aproape, iar tot ceea ce pot face este să-i spună că-l iubesc și să se roage pentru un miracol", a declarat persoana din anturajul lui Bruce Willis, conform sursei citate.

