Bogdan Aurescu, în SUA. Consultări cu secretarul de stat Antony Blinken. Programul Visa Waiver pentru România

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita marchează totodată deschiderea oficială a celei de-a şaptea reuniuni a Dialogului Strategic România - SUA pentru implementarea Declaraţiei comune pentru Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii din 2011.

'Organizată în contextul simbolic al marcării, în 2021, a unor momente aniversare în relaţia bilaterală - zece ani de la adoptarea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI şi de la semnarea şi intrarea în vigoare a Acordului privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, precum şi cinci ani de la operaţionalizarea facilităţii antirachetă de la Deveselu, vizita va oferi importante oportunităţi pentru reconfirmarea angajamentului bilateral solid faţă de Parteneriatul Strategic şi pentru întărirea cooperării în promovarea proiectelor de interes comun pe toate dimensiunile Parteneriatului Strategic.

De asemenea, vizita va prefigura marcarea, în 2022, a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA', a anunţat MAE. MAE a menţionat că în acest context consultările dintre ministrul Bogdan Aurescu şi secretarul de stat Antony Blinken vor viza identificarea modalităţilor concrete de dezvoltare şi aprofundare a cooperării bilaterale în domeniile politic, securitar, militar, energetic, întărirea cooperării economice, inclusiv promovarea proiectelor strategice de interconectare prioritare pentru România - Rail2Sea şi Via Carpathia, precum şi în domeniul energiei nucleare civile, potrivit Agerpres.

România, în programul Visa Waiver

'Ministrul Bogdan Aurescu va reitera, totodată, interesul României, ca Partener Strategic al SUA, pentru înregistrarea de progrese concrete în ceea ce priveşte accederea ţării noastre în programul Visa Waiver, ca obiectiv de mare importanţă pentru cetăţenii români.

"Și în discuția telefonică pe care am avut-o în luna martie, și în discuția pe care am avut-o cu consilierul pentru securitate națională al Președintelui Biden, Jake Sullivan, am subliniat faptul că avem nevoie de progres în acest dosar și avem nevoie de sprijinul părții americane, pentru că, până la urmă, este vorba de un obiectiv comun, așa cum este trecut și în Declarația Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI din 2011 și reiterată în toate discuțiile pe care România le-a avut la cel mai înalt nivel, și pentru asta avem nevoie în primul rând să cunoaștem exact care sunt motivele care duc la respingerea anumitor cereri pe care unii cetățeni români le fac pentru aceste vize de scurtă ședere.

De asemenea, vor fi abordate evoluţiile recente în materie de securitate, cu accent asupra regiunii Mării Negre şi securităţii pe Flancul Estic al NATO, coordonarea în cadrul NATO, inclusiv în ceea ce priveşte negocierea Noului Concept Strategic, precum şi alte teme de interes de pe agenda transatlantică. Totodată, va exista un schimb de opinii privind situaţia relaţiilor cu Rusia, China, precum şi privind agenda regională, inclusiv evoluţiile recente din Republica Moldova', a informat MAE.