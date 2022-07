BMW renunţă la motorul V12, după aproape 40 de ani. Care este motivul

În ultimii doi ani au fost mai multe semnale că BMW nu va mai folosi motorul V12 pe maşinile noi. Din cauza regulilor din ce în ce mai stricte pe emisii, dar şi din cauza volumului mic al modelului N74, scrie carbuzzz.

Iar semnalul final a venit chiar în aprilie 2022, odată cu lansarea BMW Seria 7, care este propulsat de motoare V8. În plus, în ianuarie BMW anunţase şi "Ultimele V12", o serie de 12 BMW M760i, sedan de lux, cu motoare V12.

"Au fost produse ultimele vehicule cu motoare V12. Am făcut o ultimă ediţie de Seria 7 pentru SUA, care s-au vândut foarte repede", a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Folosit încă din anii '80, motorul V12 a avut mai multe modele: M73 (1993 - 2002), N73 (2003 - 2016) şi N74, din 2008, care a fost montat, însă, doar pe BMW Seria 7.

În cea mai recentă formă, totodată şi cea mai potentă, motorul V12 a fost montat pe M760i şi genera 602 cai putere.

Ce urmează după era V12

Trebuie ştiut că Rolls-Roice încă foloseşte motoare V12. Însă şi asta va mai dura doar până în 2023, când compania a anunţat că va trece la modele sută la sută electrice.

Pentru BMW, noile modele Seria 7 au acum motoare în 6 şi 8 cilindri. Dar se pare că germanii vor folosi un sistem plug-in hibrid pe motoarele lor, astfel dezvoltând 750 cai putere.

Un BMW Seria 7 a parcurs 1600 km cu un singur plin şi mai avea combustibil

Un BMW seria 7, model 730d, a parcurs o distanţă impresionantă, 1600 km, cu un singur plin. În plus, în rezervor mai era motorină la finalul călătoriei.

Zilele motoarelor diesel sunt numărate în Europa. De la scandalul Dieselgate, în care Volkswagen a fost acuzată de manipulări ale testelor de emisii, mulţi producători auto au decis să reducă producţia de maşini care funcţionează pe motorină sau chiar să renunţe complet la acestea. Cu toate astea, există încă cerere pentru maşini propulsate pe bază de diesel, pentru că acestea sunt, încă, printre cele mai eficiente.

Joe Achilles, un youtuber cunoscut în domeniul auto, a făcut un test pentru a arăta eficienţa acestor maşini şi a luat un BMW seria 7, model 730d, la o plimbare. Acesta a călătorit de la Londra la Madrid, trecând prin Eurotunelul de sub Marea Mânecii şi prin Franţa.

Modelul 730d are un motor de 3 litri sub capotă, cu 261 de cai putere şi un cuplu de 620 Nm, scrie motor1.com.

Din teste anterioare, s-a demonstrat că această maşină poate parcurge 1300 km cu un singur plin, însă de această dată youtuberul a parcurs mult mai mult. Pentru asta, a fost nevoie de un mod de condus economic, spune el.

Călătoria a durat 22,5 ore, iar la final maşina mai putea parcurge alţi 150 km cu ce avea în rezervor.

