Billie Jean King Cup. Monica Niculescu: Nu am ce să reproşez nimănui, mai avem o şansă

Căpitanul jucător al echipei feminine de tenis a României, Monica Niculescu, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă online, că nu are ce să le reproşeze Mihaelei Buzărnescu şi Irinei Bara, care au pierdut primele două meciuri ale întâlnirii cu Italia din play-off-ul Grupei Mondiale a competiţiei Billie Jean King Cup, precizând că totuşi România mai are o şansă sâmbătă.

'Nu am ce să reproşez nimănui, fetele şi-au dorit foarte mult să câştige. Au fost în plus şi problemele fizice care cred că au contat. Sigur, suntem conduse cu 2-0, dar încă mai avem o şansă. Vedem mâine (n.red. sâmbătă) cum o scoatem la capăt', a spus căpitanul României.

'A fost o zi dificilă, am întâlnit mai întâi o Cocciaretto în formă, iar apoi meciul Mihaelei cu Trevisan a fost greu. Am suferit acolo pe bancă. A fost la limită, am condus, am avut mingi de meci, dar aşa e în tenis. E greu să închizi meciul. Dar cred că Mihaela s-a descurcat minunat, ne-a arătat un tenis bun. A fost o luptă care pe care, dar, din păcate, a câştigat Trevisan de data asta. Putea câştiga oricine', a adăugat Niculescu.

Întrebată cum s-a simţit la finalul zilei când Mihaela Buzărnescu a izbucnit în plâns în braţele sale, Monica Niculescu a răspuns: 'Am suferit amândouă la final, a fost un moment greu... pentru că ştim cât de aproape am fost şi totuşi nu am câştigat acest meci. A fost vorba de un punct, şi putea să fie pentru noi şi era o zi mai bună, putea să fie 1-1. Acum e destul de greu să recuperăm, dar vom vedea'.

Echipa feminină de tenis a României este condusă cu 2-0 de Italia, în play-off-ul Grupei Mondiale a competiţiei Billie Jean King Cup, după ce Mihaela Buzărnescu a fost învinsă dramatic de Martina Trevisan, cu 6-2, 2-6, 7-6 (5), vineri, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. În primul meci de simplu de vineri, Elisabetta Cocciaretto a întrecut-o pe Irina Maria Bara cu 6-1, 6-4, transmite Agerpres.