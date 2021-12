Billie Eilish spune că privitul la imagini interzise i-a 'distrus creierul'

'Cred că imaginile pornografice sunt o rușine. Obișnuiam să mă uit la o mulțime de filme de acest fel, să fiu sinceră. Am început să mă uit când aveam 11 ani', a spus cântăreața, care a menționat că a 'ajutat-o' ​​să se simtă cool și 'una dintre băieți', scrie The Guardian.

'Cred că mi-a distrus cu adevărat creierul'. Conținut extrem de violent și abuziv

'Cred că mi-a distrus cu adevărat creierul și mă simt incredibil de devastată că am fost expusă la atât de mult porno', a adăugat ea, spunând că a suferit coșmaruri, deoarece o parte din conținutul pe care l-a vizionat a fost extrem de violent și abuziv.

Eilish a mai relatat că acum este supărată pe ea însăși pentru că a crezut că este în regulă să vizioneze atât de multe imagini cu conținut interzis.



'Primele dăți când am avut relații sexuale, nu am spus nu lucrurilor care nu erau bune. Am făcut așa pentru că am crezut că de asta ar fi trebuit să fiu atrasă', a mai spus ea.

Grammy 2020. Billie Eilish, la 18 ani, revelaţia anului la gala Grammy

Anul trecut, la doar 18 ani, Billie Eilish a câştigat premiul Grammy pentru cel mai bun nou artist, duminică, la Los Angeles, reuşind să se impună la o categorie la care au mai fost nominalizaţi rapper-ii Lil Nas X şi Lizzo, aceasta din urmă fiind marea favorită a galei, cu 8 nominalizări, transmite AFP.

Adolescenta câştigase deja premiul Grammy pentru piesa anului cu melodia 'Bad Guy', precum şi pe cel pentru cel mai bun album pop cu LP-ul 'When We Fall Asleep, Where Do We Go?'.

Nominalizată la premiile Grammy, la doar 17 ani

Tânăra nu avea decât 17 ani când au fost anunţate nominalizările pentru premiile Grammy, la sfârşitul lunii noiembrie 2019.

Artista californiană a primit 6 nominalizări la această gală Grammy şi a devenit cea mai tânără artistă aflată în competiţie la cele patru categorii majore ale evenimentului.

Piesa 'Bad Guy', lansată în luna august 2019, a făcut din Billie Eilish prima muziciană născută în anii 2000 care a ajuns în vârful Topului 100 Billboard, detronându-l pe Lil Nas X care a ocupat 19 săptămâni această poziţie cu hitul său 'Old Town Road