Bianca Drăgușanu a depășit coloana și s-a băgat în față, ca șmecherii. A rămas fără permis

Bianca Drăgușanu a rămas fără permisul de conducere pentru 30 de zile și a primit o amendă în valoare de 580 lei.

Polițiștii rutieri din București au oprit, marți dimineață, un autoturism, în zona Grigore Moisil-Bulevardul Lacul Tei, al cărui conducător a depășit coloana de autovehicule oprite la semafor, încadrându-se pe sensul opus de circulație. Mașina era condusă de Bianca Drăgușanu, potrivit Antena 3.

"La data de 10 august, în jurul orei 09:45, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe o stradă din sectorul 2, au oprit în trafic un autovehicul întrucât conducătorul acestuia a depășit coloana de autovehicule oprite la semafor. În acest context, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 580 de lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioada de 30 de zile", se arată într-un comunicat de presă.

"Oficial îmi merge foarte bine!"

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute și controversate femei din showbiz-ul românesc. De-a lungul timpului, vedeta a fost aspru criticată, mai ales în ceea ce privește modul în care arată, pentru relațiile pe care le-a avut cu diverși bărbați celebri, de la Cătălin Botezatu, la Adrian Cristea, la Victor Slav, apoi Alex Bodi, iar de curând cu Gabi Bădălău, pentru afacerile sale și contractele pe care le are.

Recent, invitată în platoul emisiunii "Teo Show" de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a răspuns la mai multe întrebări piperate, una dintre ele făcând referire la cea mai mare sumă de bani pe care a obținut-o dintr-un contract.

"100.000 de euro pe trei luni... Am mai prelungit încă trei luni și am mai luat încă 100.000 de euro. Apropo de asta că a fost o mare controversă, lumea zicea că nu e adevărat. Se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Iar eu când m-am dus la bancă și am depus și așa m-au sunat: De unde? Cine? Deci peste 10.000 de euro te întreabă orice. Oficial îmi merge foarte bine!", a spus Bianca Drăgușanu.

Întrebată despre firma pentru care a făcut reclamă, Bianca Drăgușanu nu a dat nume, însă a spus că "era vorba despre videochat și este în continuare".