Bianca Drăgușanu a explodat, după ce a fost acuzată că poartă fake-uri: Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine. Mă iubesc mult de tot!

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute și controversate femei din showbiz-ul românesc, iar când vine vorba despre partea financiară, blondina este cât se poate de mulțumită, ducând o viață în lux și opulență, așa cum nu se ferește să recunoască.

De curând, vedeta a fosta acuzată în mediul online că ar purta fake-uri, iar reacția ei a venit imediat.

Bianca Drăgușanu a dezvăluit că hainele de firmă sunt slăbiciunea ei și că investește în garderoba ei aproximativ 40.000 de euro pe lună! Acuzată că ar purta fake-uri, Bianca a adus dovezi de necontestat, bonuri de cumpărături și etichete de la hainele cumpărate de la firme de top din afară.

"Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine numai de firmă. Dacă ar fi fost adevărat că îmi cumpăr haine fake, aș fi tăcut din gură și aș fi ignorat. Oricum, fiecare crede ce vrea! Dar când eu știu ce am comandat. Am pe mail bonurile, am făcut filmulețe și le-am postat. Zilele trecute mi-am comandat o geacă de la Gucci, măsura 36, am filmat geaca, nu știu ce. Și am trimis-o înapoi! Îmi era mică măsura 36 și am făcut retur. Și-ți bagă banii în 14 zile. A fost 2.200 de euro. Și astăzi mi-a adus iar geaca, măsura 38. Nu beau, nu fumez, nu am vicii! Investesc mult în mine pentru că mă iubesc mult de tot! Eu când știu că investesc în ceasuri, proprietăți și diamante, nu pot să accept să zică cineva așa ceva. E plăcerea mea să investesc în mine. Îmi fac cadouri în fiecare zi", a declarat Bianca Drăgușanu.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Bianca Drăgușanu a dezvăluit cum și-a câștigat banii de-a lungul timpului și cum a reușit să adune sume fabuloase.

"Eu am carte de muncă de la 18 ani, eu fac bani singură. Eu sunt genul de femeie care nu a depins niciodată material de altă persoană. La nivelul la care câștig eu acum e normal să am în jur doar oameni de succes. Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi am cu o casă de pariuri, etc. Eu nu câștig bani neapărat pentru că sunt frumoasă, eu câștig bani pentru că sunt deșteaptă. De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul", a spus ea.

În plus, ea a dezvăluit că succesul ei s-a datorat și calităților intelectuale.

"Dacă vă interesează, am luat BAC-ul cu 9,50. Dacă urmam o facultate de medicină, pentru că pasiunea mea mare e medicina estetică, cred că eram printre cei mai buni. Am făcut doi ani de ASE și îmi pare rău că nu am continuat", a mai spus ea.

Bianca Drăgușanu, despre cea mai mare sumă pentru care s-a vândut

De-a lungul timpului, vedeta a fost aspru criticată, mai ales în ceea ce privește modul în care arată, pentru relațiile pe care le-a avut cu diverși bărbați celebri, de la Cătălin Botezatu, la Adrian Cristei, la Victor Slav, apoi Alex Bodi, iar de curând cu Gabi Bădălău, pentru afacerile sale și contractele pe care le are.

Recent, invitată în platoul emisiunii "Teo Show" de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a răspuns la mai multe întrebări piperate, una dintre ele făcând referire la cea mai mare sumă de bani pe care a obținut-o dintr-un contract.

Răspunsul vedetei a șocat pe toată lumea, dar mai ales pe Bursucu, iar completarea Biancăi Drăgușanu a pus capac.

Bursucu: Care e cea mai mare sumă de bani pentru care ți-ai vândut imaginea?

