Beneficiile consumului de ananas

Conform unui studiu, ananasul e pe locul doi ca popularitate în rândul fructelor, după banane. Este dulce acrișor și are nenumărate beneficii pentru sănătate.

Ananasul a fost decoperit în Brazilia, in 1555, de către Jean de Lery. El este un fruct delicios, cu parfum exotic. În Caraibe, nana înseamnă parfum, iar combinația ana-ana înseamnă parfumul parfumurilor.

În Europa, culturile de ananas au fost făcute pentru prima dată în secolul al XVII-lea. Datorită gustului dulce, el este cel mai apreciat fruct exotic.

Ananasul conține vitaminele A, B1, B2, B3, B5, B6, K și multă vitamină C.

Un bol mic de ananas tăiat cubuleţe – aproximativ 80 de grame – conţine 38 de kilocalorii, 87% apă, 10 grame de carbohidraţi, şi 1 gram de fibre alimentare, indicele glicemic fiind mediu.

Dacă se consumă sub formă de suc, scade cantitatea de vitamina C şi fibre, şi creşte viteza de absorbţie a glucidelor în intestin cât şi cantitatea de calorii la suta de grame.

Cum alegi ananasul din comerț?

Când alegi ananasul, țepii de pe coaja acestuia te pot împiedica să îl analizezi cum trebuie. Înceracă să pui degetele între solzii de pe coajă și să apeși ușor fructul. Acesta nu trebuie să fie nici prea moale, nici prea tare, iar când îi miroși coaja, trebuie să aibă o aromă discretă, dulce și aromată. Frunzele trebuie să fie verzi, să nu aibă pete galbene sau gri. În plus, analizează coaja și nu cumpăra fructele lovite, fiindcă loviturile afectează calitatea pulpei din interior.

Proprietățile ananasului

Coaja acestui fruct tropical este foarte laxativă dar reprezintă și un diuretic natural eficient; din acest motiv este potrivit pentru cei care au probleme de constipație!

Ajută la îmbunătățirea digestiei, detoxifiază, reduce colesterolul rău și dezumflă abdomenul ajutând la eliminarea excesului de gaze.

Ananasul este un fruct care conține o anumită enzimă proteolitică: bromelaina, precum și un antioxidant. Această substanță este un medicament antiinflamator. Din acest motiv este capabil să reducă inflamația mușchilor și articulațiilor mai ales dacă aveți probleme legate de artrită.

Este un fruct alcalinizant si din acest motiv reduce si echilibreaza nivelurile pH-ului din corpul dumneavoastră. Bromelaina ajută, de asemenea, la prevenirea cheagurilor de sânge.

Combinația de vitamina A, vitamina C și antioxidanți din ananas susține sănătatea sistemului imunitar și ne ajută să combatem infecțiile. În plus, studii recente au demonstrat că și bromelaina are puternice efecte antiinflamatoare și că poate lupta împotriva cancerului.

Alte două substanțe din ananas au efecte vindecătoare și de prevenție, în cazul unui consum regulat. Manganul susține sănătatea oaselor și a țesuturilor conjunctive, motiv pentru care ananasul ar trebui consumat în special de persoanele în vârstă. Cuprul are și el efecte benefice auspra oaselor, însă are un rol important și pentru sănătatea inimii, prevenind formarea cheagurilor de sânge, potrivit doc.ro.

Întărește unghiile și părul

Puteți face împachetări fabuloase cu părți de pulpă și coajă amestecate anterior. Aceste comprese vor trebui aplicate pe unghii pentru a le întări și a înmuia cuticulele.

Datorită vitaminelor conținute de ananas îți poți întări părul ajutând la prevenirea căderii; poti ameliora si disconfortul cauzat de inflamatia scalpului!

Important este să consumați ananas zilnic timp de 20-30 de zile.

Elimină acneea și purifică pielea

Dacă pielea ta arată plină de impurități, ternă și deshidratată, atunci este timpul să folosești ananasul! Va trebui să faceți împachetări cu pulpă și aloe (evident amestecate împreună). Lăsați să acționeze 10 minute apoi clătiți.

Vei observa o piele mai luminoasă și cu siguranță mai hidratată.

Țesuturile deteriorate vor fi reparate și datorită prezenței bromelainei care va ajuta la sinteza colagenului în organismul tău.

Ajută la păstrarea sănătății orale

Potrivit Libertatea pentru femei, Vitamina C previne formarea tartrului pe dinți. Studiile au arătat că cei care au deficiență de vitamina C în organism suferă de afecțiuni ale gingiilor și au dinții mai pătați. Ananasul previne aceste afecțiuni.

Ajută la menținerea vederii perfecte

Ananasul conține și multă vitamina A care este esențială pe măsură ce avansăm în vârstă.S-a dovedit clinic că vitamina A ne protejează de degenerarea maculară și ne păstrează vederea la cote optime. Consumând ananas în fiecare zi, scădem riscul de a dezvolta degenerare maculară cu 36%.

