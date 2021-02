Barna nu are 'niciun fel de emoție' la moţiunea pe Sănătate contra lui Vlad Voiculescu: Le doresc celor de la PSD o după-amiază plăcută

Barna nu are 'niciun fel de emoție' la moţiunea pe Sănătate împotriva lui Vlad Voiculescu: Le doresc celor de la PSD o după-amiază plăcută

Vicepremierul Dan Barna a declarat luni că nu are niciun fel de emoţie legată de moţiunea simplă pe Sănătate depusă de PSD, pentru că actuala coaliţie de guvernare este solidă şi toată lumea este 'în spatele lui Vlad Voiculescu'.

'Am discutat foarte succint şi în coaliţie acest subiect. Nu am niciun fel de îndoială, coaliţia este solidă, toată lumea este în spatele lui Vlad Voiculescu, cum suntem şi în spatele premierului şi în spatele fiecărui ministru, tocmai pentru că acest Guvern este condamnat să performeze. Nu am niciun fel de emoţie. Vlad va avea o prestaţie foarte bună, moţiunea este un exerciţiu democratic parlamentar al PSD, le doresc o după-amiază plăcută', a spus Barna, la Palatul Parlamentului.

Camera Deputaţilor dezbate luni moţiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

Votul asupra moţiunii urmează să fie dat în şedinţa plenului de miercuri. PSD a depus, miercurea trecută, în plenul Camerei, moţiunea simplă intitulată 'Incompetenţa şi lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sănătatea şi viaţa românilor', semnată de 109 deputaţi social-democraţi.

În moţiune, deputaţii PSD cer demisia ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, motivând că în timpul care s-a scurs de la învestirea lui au văzut 'atât de multă incoerenţă, lipsă de profesionalism şi de asumare cât nu s-a văzut în ultimii 30 de ani'.

