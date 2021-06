Bărbatul cu 38 de soții și 89 de copii a murit. Era considerat conducătorul celei mai mari familii din lume

Conform BBC, bărbatul de 76 de ani care era considerat conducătorul celei mai mari familii din lume a murit în statul indian Mizoram. Ziona Chana, șeful unei secte religioase care practica poligamia, a murit duminică, lăsând în urmă 38 de soții, 89 de copii și 36 de nepoți. Știrile au fost confirmate de ministrul Zoramthanga din Mizoram, oferindu-și astfel condoleanțele pe Twitter. Chana ar fi suferit de diabet și hipertensiune.

„Cu durere în inimă, statul Mizoram își ia adio de la domnul Zion-a (76 de ani), considerat să fie conducătorul celei mai mari familii din lume, cu 38 de soții și 89 de copii. Mizoram și sătucul său, Baktawng Tlangnuam, au devenit o atracție turistică importantă datorită familiei sale”, a transmis Zoramthanga.

