”Băi, perfecților!”. Răzvan Pascu, gust amar după concertul Coldplay, și nu din cauza lui Babasha: Bravo, măi copile! De-aia vei ajunge mare

”Am fost aseară la Coldplay și mi-a plăcut mult. Mi-a lăsat, însă, un gust amar momentul cu artistul român Babasha. Și nu din cauza lui.

Concret:

1. Nu știam cine e băiatul asta și nici nu mi-a plăcut ce a cântat. Nu am căutat și alte melodii să văd cât e sau nu de talentat, dar dacă aseară ar fi cântat o melodie care să îmi placă, cu siguranță aș fi dansat/m-aș fi bucurat de ea. Asta nu mi-a plăcut deloc.

2. Nu am huiduit pentru că nu îmi stă în caracter și dacă nu îmi place ceva prefer să plec sau să mă gândesc la altceva. Mi s-a părut de foarte prost gust huiduiala și mi-a părut rău de Babasha și mai ales de artistul Coldplay.

3. Îmi place prea mult Coldplay și, atât timp cât ei au considerat că Babasha merită inclus în concertul lor, este ok din partea mea. Consider că atunci când îți place de cineva, îți place cu tot, cu bune și cu rele, chiar dacă nu ești de acord cu tot ceea ce zice/face formația sau persoană respectivă.

4. Cel mai probabil nu fenomenul manelelor a fost huiduit, ci maneaua în sine. Dacă era alta, probabil s-ar fi dansat sau cel puțin nu ar fi stârnit atât de mult hate. Sunt curios ce s-ar fi întâmplat dacă pe scenă intră un Adrian Minune și cânta „Așa sunt zilele mele”. Sau "Made în România".

5. Mi-e greață de toți ipocriții care dau (degeaba) mii de euro pe cursuri de dezvoltare personală, dar în realitate nu învață nimic, nici măcar să facă niște concesii în viață sau să accepte că există și alte păreri/gusturi decât ale lor.

6. Am călătorit prin toată lumea și pot să confirm (chiar și fără să fie nevoie de acest moment penibil de la concert) că românii sunt printre cei mai rasiști din lume. Nu toți rromii sunt răi. Cum pe noi ne deranjează că suntem considerați țigani și băgați toți în aceeași oală, noi de ce facem asta cu ei?!

Africanii sunt nespă*ați, arabii/musulmanii sunt teror*şti, asiaticii sunt înceț*, americanii sunt proş*i, țiganii sunt hoț*, secuii sunt extrem*şti. Băi, perfecților!

7. Probabil mulțimea s-a simțit ofensată că pe scenă se află un țigan. Publicul a luat-o că pe o insultă personală, că și cum România = doar țigani. Eu nu am văzut lucrurile așa. Cred că problema a fost de fapt melodia cântată, cu versuri de slabă calitate. Să nu uităm că prin acest turneu trupa Coldplay vrea să promoveze comunitățile marginalizate. Iar rromii sunt în această categorie, fără doar și poate. Pentru că (aproape) toate programele de incluziune finanțate cu bani mulți au fost doar pierdere de timp, bani și efort. Rezultate zero.

8. Băiatul asta de doar 22 de ani e mai înțelept decât toți progresiștii și moraliștii peste care am dat în ultimele ore online. Ascultați ce are de zis că răspuns la ce s-a întâmplat. Foarte matur și asumat. Și dată viitoare gândiți-va de 2 ori înainte de a da cu pietre și de a reacționa la efectul de turmă.

"Cu toate huiduielile din lume, aș face oricând același lucru, aș cânta cu Coldplay, pentru că asta este o șansă o dată în viață".

Bravo, măi copile! De-aia vei ajunge mare și vei avea lumea la picioare, pentru că ai atitudinea potrivită! Iar atuncii așteaptă-te să apară chiar și mai mulți hateri, care nu vor înțelege cum de ai avut succes. Dar atitudinea e totul! Everyone is an Alien Somewhere, să nu uităm asta!” a scris Răzvan Pascu, consultant în turism, pe Facebook.

