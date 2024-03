Avocatul lui Cherecheș spune că aducerea lui în țară valorează cât 100 de extrădați. Remarca ironică despre ora 19:00

„Sigur, e un succes al autorităților române finalizarea procedurii de extrădare privind aducerea în țară a domnului Cătălin Cherecheș. Probabil că aducerea lui Cătălin Cherecheș în țară valorează, cu ghilimelele de rigoare, cât probabil alți 100 de extrădați.

Doi, nu pot să nu remarc organizarea extraordinară a traseului din Germania spre România, ca exact la ora 19:00, ora la care sunt toate știrile din România, dl. Cherecheș să fie predat în fața tuturor televiziunilor din România, din Ungaria înspre România. A fost o organizare perfectă a traseului de drum.

Trei, să nu uităm că pentru aducerea în țară a domnului Cătălin Cherecheș, Administrația Națională a Penitenciarelor a garantat condiții speciale, privilegiate, diferite de toți ceilalți deținuți din România pentru executarea pedepsei, pentru ca autoritățile germane să-l extrădeze. Adică dl. Cătălin Cherecheș nu are aceleași condiții garantate de ANP ca și ceilalți deținuți din România. Doar în aceste condiții s-a obținut extrădarea dumnealui”, a precizat Răzvan Doseanu, avocatul lui Cătălin Cherecheș.

Foto: Inquam Photos / Cornel Putan

„Ce anume vreți să spuneți cu faptul că extrădarea domnului Cherecheș face cât 100 de alte extrădări și că această intrare în țară s-a produs la ora la care încep jurnalele de știri ale televiziunilor?”, a întrebat realizatoare emisiunii ”TALK B1”, Andreea Moraru.

„Păi, e o coincidență doar că a ajuns fix la ora 19:00 să fie predat când toate jurnalele sunt în desfășurare, e doar o coincidență. Așa a fost traficul din Germania spre România”, a răspuns avocatul.

Condițiile din închisoare

Avocatul a fost întrebat cum vede condițiile din închisoare, condiții prezentate de ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

„Condițiile de detenție au fost trimise autorităților germane în urmă cu mai bine de două luni, cred. Ele sunt publice. Practic, urmează o carantină de 21 de zile la Penitenciarul Rahova, după care un regim închis până la un an de zile în Penitenciarul Aiud, după care finalizarea perioadei de detenție în Penitenciarul Baia Mare, asta a spus ANP-ul, Administrația Națională a Penitenciarelor, în cadrul documentelor oficiale transmise autorităților germane. E vorba de camere speciale de detenție, cu suprafețe mai mari și cu un număr minim de persoane în camerele de detenție. Sunt documente oficiale transmise autorităților germane”, a răspuns Răzvan Doseanu.

Foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Motivele prin care Cherecheș încearcă anuleze condamnare

„Știm că revenirea în țară a fostul primar de Baia Mare are loc la aproape patru luni de la condamnarea la închisoare și fuga peste graniță a domnului Cherecheș, ce urmează în instanță pentru clientul dumneavoastră?”, a mai întrebat Andreea Moraru.

„Există o contestație în anulare depusă în termenul legal, ea are termen pe 5 aprilie anul acesta. Am invocat două motive prin care încercăm să anulăm condamnarea care, în opinia apărării, este nelegală. Primul motiv vizează o situație de incompatibilitate a unuia dintre judecătorii care au pronunțat sentința în apel. Situația e matematică și e simplă și n-are nicio legătură cu numele magistraților implicați. Ea este deplin aplicabilă oricărui magistrat din România. Practic, un judecător în apel trebuia să se pronunțe pe rechizitoriu unui procuror, în timp ce judecătorul în apel trebuia să dea o soluție exact același procuror trebuia să decidă soarta juridică din punct de vedere penal a mamei judecătorului. Doi, am considerat că la momentul la care s-a pronunțat decizia în apel, fapta pentru care dl. Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată era prescrisă din punct de vedere penal”, a explicat avocatul lui Cătălin Cherecheș, în direct la B1 TV.

Foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Întrebat când a fost ultima dată când a vorbit cu Cherecheș, avocatul a spus: „Am vorbit foarte recent, avea o stare de spirit foarte bună, a arătat că a înțeles că urmează să fie extrădat, respectă decizia de extrădare și dorește să poată în mod legal să exercite în continuare căile de atac prevăzute de lege, atât pe plan intern, cât și pe plan extern”.

