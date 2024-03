Avocata lui Florin Salam, după ce manelistul a spus că e șantajat: I-am recomandat să fie calm

Beatrice Comăniceanu, avocata lui Florin Salam a discutat la Antena 3 CNN despre implicațiile pe care le are urmărirea penală a manelistului.

Este șantajat Florin Salam? întreabă Berta Popescu, realizator Antena 3 CNN.

Beatrice Comăniceanu, avocata lui Florin Salam a răspuns: ”Este într-o procedură penală astfel încât aceste date sunt confidențiale. Astăzi la secția de poliție a venit doar să semneze. Restul probelor pe care urmează să le probăm le vom depune procurorilor în cursul săptămânii viitoare. Este ușor să afirmi că i-ai dat lui Florin Salam o sumă de bani pentru a câta la o nuntă, dar este greu de dovedit că i-ai achitat toată suma discutată într-o înțelegere verbală. Sunt convinsă că el spune adevărul atunci când vorbește cu presa, iar acest lucru va fi demonstrat prin probarea probelor depuse. I-am recomandat clientului meu să fie calm în declarații”.

Florin Salam a vorbit despre anumite înregistrări care există și dacă da, luați în considerare să faceți o plângere pentru șantaj?, întreabă Berta Popescu, realizator Antena 3 CNN.

Beatrice Comăniceanu: ”Există unele înregistrări pe care am să le depun procurorului și mă voi sfătui cu el pe viitor despre această plângere de șantaj. Trebuie ca noi, cei care îl ajutăm, să-i demonstrăm nevinovăția și lipsa intenției de a șantaja pe cineva”.

Florin Salam a fost reținut, joi 14 martie, pentru 24 de ore, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de înșelăciune. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Secția 2 Poliție au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea a trei infracțiuni de înșelăciune, prejudiciul fiind de aproximativ 18.000 de euro.



"În fapt, la nivelul Secției 2 Poliție au fost înregistrate plângerile a trei persoane care sesizau faptul că ar fi plătit anumite sume unui bărbat, pentru prestarea unor servicii muzicale, însă acesta nu și-ar fi onorat înțelegerile și nici n-ar fi restituit banii primiți. Sesizările au fost depuse în zilele de 12 aprilie 2023, 16 ianuarie 2024 și 21 februarie 2024", informează Poliția Capitalei.



În urma cercetărilor și investigațiilor desfășurate, s-a stabilit că în cursul zilei de 21 iulie 2020, în timp ce se afla în incinta unui restaurant din Sectorul 1, în urma unei înțelegeri verbale cu o persoană, aceasta i-ar fi plătit bărbatului un avans de 3.000 de euro pentru prestarea unui program muzical, în vara anului 2021, la o petrecere. Ulterior, bănuitul nu și-a respectat promisiunea și nu i-ar fi returnat persoanei vătămate suma încasată.

Florin Salam a declarat la ieșirea de la audieri că: ”Eu am reînceput să cânt și pentru unii din branșa noastă sunt o piedică. De aceea îmi înscenează fel și fel, eu am încredere în justiție, sunt un om care ajută lumea. Aș vrea ca justiția să-și facă datoria, și după cum bine vedeți sunt ok, merg la familia mea. Nu este prima oară când se întâmplă asta, a mai fost un caz.”, a declarat manelistul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News