Klaus Iohannis, președintele României, a închiriat o aeronavă Boeing 737-900ER(BBJ) Global Jet pentru deplasarea în Japonia.

Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, prezent fiind la emisiunea „Miercurea Neagră“, la DC News, a vorbit despre acest avion:

„L-ați votat pe Iohannis, ca să se ducă cu avion de șeic în Japonia. I-a umilit pe japonezi“, a spus Ciuvică, moment în care Bogdan Chirieac a izbucnit în râs.

„Dar cred că a fost ideea dumneavoastră. I-ați spus: Klaus, hai să iei un avion ca lumea, ca să plângă japonezii de invidie! Eu vă felicit pentru inițiativa pe care ați avut-o!“, a spus, ironic, Bogdan Chirieac.

„Ziceți dumneavoastră, cum așa ceva, că l-ați votat?“, a întrebat Mugur Ciuvică.

„Domn’le, trebuia să se ducă pe jos în Japonia? Cu ce trebuia să se ducă?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Am auzit și eu știrea ieri, dar nu am văzut pozele. România, dacă nu are avion prezidențial, închiriază avioane. Astăzi am văzut pozele și e avion de șeic. Are saloane, fotolii, o săliță de cinematograf. I-au făcut o săliță, să nu se uite ca muritorul la un film pe un ecran mic, ci are ditamai televizorul și stau pe fotolii și se uită la film. M-a surprins! Lux, lux, dar l-ați învățat pe Iohannis cu lux. E un avion mare, de merge lumea cu el, dar el e organizat pentru 19 persoane“, a spus Mugur Ciuvică.

Paralelă cu avionul lui Emil Constantinescu

„Domn’le, dar eu nu mai vreau președintele României să fie pe sărăcie“, a spus Bogdan Chirieac.

„Bun, atunci să-i dați bani pentru asta! Băi nene, președintele are și el nevoie de avion, dar aduceți-vă aminte că Emil Constantinescu era în aceeași situație. Mai exista avionul lui Ceaușescu, pe care îl mai folosea, dar în multe cazuri închiria de la Tarom un avion normal pe care îl folosea. Lua ziariștii, lua delegația. Era un avion normal. Când te uiți la interiorul avionului folosit de Iohannis te dor ochii.

Avionul lui Constantinescu avea o cabină pentru el, o canapea mică, încă un segment de business, după care era restul avionului, unde era toată lumea, ziariști, SPP-iști, consilieri, etc. Lua și presă! Prețurile oricum erau mari și atunci, dar una este să închiriezi un avion de la Tarom și alta e ce s-a întâmplat acum. Și-a luat Iohannis avion de manelist american, nici măcar manelist român. Așa ceva! Doamne ferește!“, a mai spus Mugur Ciuvică.

