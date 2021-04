Autostrada Pitești-Sibiu, DEBLOCATĂ după ce autorităţile române s-au împotmolit. Adi Croitoru: Banii au venit în vistieria țării

Președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Adi Croitoru, a anunțat la interviurile DC News, marți, că autostrada Pitești-Sibiu a fost deblocată.

„Banii au venit pe autostrada Pitești - Sibiu, a fost primul nostru succes major când Comisia a spus *Gata*.”, a spus Adi Croitoru.

„Lucrurile au stat cum au stat... trebuia multă informație, multă pricepere și trebuia să învingem. Am avut o singură dorință: să aducem banii pe autostradă, asta e menirea noastră.”, a afirmat președintele ANANP, precizând că „era o lipsă de informații din instrumentul pe care îl avea aria protejată numit plan de management.”

„Cred că vreo 800 de milioane de euro a costat autostrada Pitești - Sibiu și banii au venit în vistieria țării. Au mai urmat 10 autostrăzi, bucăți care trec prin arii protejate.”, a dezvăluit Adi Croitoru.

Autorităţile române s-au împotmolit la autostrada Pitești-Sibiu, care trecea prin nouă arii protejate. Amintim aici de „problema gândacului” ce se punea în calea finanţării cu bani europeni a autostrăzii.

„Era gândacul croitor, de fag, am demonstrat că există, că are o stare de conservare favorabilă și că am reușit să-i păstrăm zona.”, a precizat ea.