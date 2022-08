Atenție, șoferi: Se măresc amenzile pentru lipsa rovinietei, de astăzi

Amenzile pentru lipsa rovinietei se măresc de astăzi, potrivit unei legi de la sfârşitul lunii trecute. Au crescut atât amenzile pentru vehiculele mari de transport de persoane şi marfă, cât şi pentru autoturismele personale.

Pentru autoturisme, amenda, care acum e stabilită între 250 şi 500 de lei, va ajunge să fie cuprinsă între 275 şi 550 de lei. Pentru vehiculele de transport marfă de până la 12 tone, amenda este de la 5.950 până la 11.900 de lei, aceasta fiind şi cea mai mare majorare, faţă de 3-4.000 de lei, cât era până acum. Din 2010 până în prezent, cuantumul amenzilor a rămas la acelaşi nivel, în timp ce cuantumul tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, exprimat în lei, a crescut cu aproape 20%, susţin iniţiatorii acestei legi, notează Rador.

Iată exact cum se majorează amenda în funcție de tipul autoturismului:

- Autoturisme – minim 275 lei / maxim 550 lei (în prezent – minim 250 lei / maxim 500 lei)

- Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone – minim 950 lei / maxim 1.900 lei (în prezent – minim 750 lei / maxim 1.250 lei)

- Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone – minim 1.550 lei / maxim 3.100 lei (în prezent – minim 1.250 lei / maxim 1.750 lei)

- Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone – minim 2.750 lei / maxim 5.500 lei (în prezent – minim 1.750 lei / maxim 2.250 lei)

- Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) – minim 3.550 lei / maxim 7.100 lei (în prezent – minim 2.750 lei / maxim 3.000 lei)

- Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) – minim 5.950 lei / maxim 11.900 lei (în prezent – minim 3.000 lei / maxim 4.500 lei)

- Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – minim 1.550 lei / maxim 3.100 lei (în prezent – minim 1.250 lei / maxim 1.750 lei)

- Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – minim 2.750 lei / maxim 5.500 lei (în prezent – minim 1.750 lei / maxim 2.250 lei)

Nu doar în România se plăteşte vignetă pentru circulaţia pe drumurile publice. Acest lucru se întâmplă şi în alte ţări europene.

Conducătorii de autoturisme trebuie să plătească taxe în 23 de ţări europene, dar preţurile diferă de la ţară la ţară. Ţările europene unde se plăteşte taxă sunt Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia şi Elveţia. Vignetele se găsesc la benzinării, online sau în unele cazuri la ADAC.

În Ungaria, România, Slovacia şi Cehia există doar o vignetă digitală fără a fi necesară lipirea unui autocolant pe parbriz.

În ce priveşte preţurile:



- Bulgaria - 8 euro pentru 7 zile, 15 pentru o lună, 50 pentru un an. Amenda este de 150 euro;



- Austria - 9,50 euro pentru 10 zile, 27,80 pentru 2 luni, 92,50 pentru un an. Amenda este de 300 euro sau o nouă vignetă;



- România - 3 euro pentru 7 zile, 7 pentru o lună/13 pentru 2 luni, 28 pentru un an. Amenda: 80 euro;



- Elveţia - 38,50 euro pe an. Amenda 175 euro;



- Slovacia - 10 euro pentru 10 zile, 14 pentru o lună, 50 pentru un an. Amenda: de la 80 euro;



- Slovenia - 15 euro pentru 7 zile, 30 pentru o lună, 110 pentru un an. Amenda: 300-800 euro sau 150 pe loc;



- Cehia - 12 euro pentru 10 zile, 17 pentru o lună, 57 pentru un an. Amenda: de la 195 euro;



- Ungaria - 10,110 euro pentru 10 zile, 13,80 pentru o lună, 123,90 pentru un an. Amenda: vignetă nouă de la 50 euro, scrie Rador.

