Țările europene în care se plătește taxă pentru mașini. Cât e amenda dacă nu ai vinietă în Bulgaria

Conducătorii de autoturisme trebuie să plătească taxe în 23 de ţări europene, dar preţurile diferă de la ţară la ţară. Ţările europene unde se plăteşte taxă sunt Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia şi Elveţia. Vignetele se găsesc la benzinării, online sau în unele cazuri la ADAC.

În Ungaria, România, Slovacia şi Cehia există doar o vignetă digitală fără a fi necesară lipirea unui autocolant pe parbriz.

În ce priveşte preţurile:



- Bulgaria - 8 euro pentru 7 zile, 15 pentru o lună, 50 pentru un an. Amenda este de 150 euro;



- Austria - 9,50 euro pentru 10 zile, 27,80 pentru 2 luni, 92,50 pentru un an. Amenda este de 300 euro sau o nouă vignetă;



- România - 3 euro pentru 7 zile, 7 pentru o lună/13 pentru 2 luni, 28 pentru un an. Amenda: 80 euro;



- Elveţia - 38,50 euro pe an. Amenda 175 euro;



- Slovacia - 10 euro pentru 10 zile, 14 pentru o lună, 50 pentru un an. Amenda: de la 80 euro;



- Slovenia - 15 euro pentru 7 zile, 30 pentru o lună, 110 pentru un an. Amenda: 300-800 euro sau 150 pe loc;



- Cehia - 12 euro pentru 10 zile, 17 pentru o lună, 57 pentru un an. Amenda: de la 195 euro;



- Ungaria - 10,110 euro pentru 10 zile, 13,80 pentru o lună, 123,90 pentru un an. Amenda: vignetă nouă de la 50 euro, scrie Rador.

Schimbări la RCA. Când nu mai este obligatoriu formularul de amiabilă

Din septembrie, şoferii implicaţi în accidente uşoare nu vor mai fi obligaţi să prezinte formularul tipărit de constatare amiabilă, potrivit noilor reglementări din legislaţia asigurărilor RCA, prin care se permite ca aceste documente să fie transmise şi electronic.

De asemenea, se va plăti un preţ mai mic dacă asigurarea se va achiziţiona online şi dispare limita de timp impusă acum pentru a obţine la schimb autovehicule pe durata efectuării reparaţiilor la maşina personală. Autoritatea de Supraveghere Financiară nu va mai fi notificată înainte de modificarea tarifelor pentru asigurările RCA, scrie Rador.

500.000 lei pentru o poliţă CASCO în România, plătiţi în 2021

Valoarea celor mai mari 10 daune plătite în 2021 de asigurătorii din România în baza poliţelor facultative CASCO a depăşit 5 milioane de lei (circa 1 milion de euro), potrivit unei analize realizate la nivelul membrilor UNSAR, dată marţi publicităţii.



Dintre acestea, cea mai mare despăgubire plătită a depăşit 500.000 de lei şi a fost achitată în urma unui accident rutier. Din Top 10 al celor mai mari despăgubiri plătite în baza acestui tip de asigurare, şase au fost achitate ca urmare a producerii unor accidente rutiere, trei din cauza unor incendii şi una din cauza unei inundaţii.

Despăgubiri de 2 miliarde lei pe tot anul





La nivelul întregii pieţe, despăgubirile totale plătite în baza poliţelor CASCO au depăşit 2 miliarde lei (aproximativ 410 milioane euro), în creştere cu circa 10% faţă de anul anterior, arată datele oficiale ale ASF. În România, erau în vigoare la finele anului trecut puţin peste 1 milion de poliţe facultative CASCO, precizează UNSAR.



"În ciuda speculaţiilor unei asociaţii care nu are competenţe de specialitate şi care pare a urmări să inducă un sentiment de neîncredere la nivelul societăţii vizavi de conceptul de asigurare, sistemul de asigurări auto este alături de români atunci când neprevăzutul se produce. Statisticile arată că asigurătorii din România au achitat, în medie, în fiecare zi a anului trecut, despăgubiri de peste 1 milion de euro pentru daunele CASCO şi aproape 2 milioane de euro pentru daunele aferente poliţelor RCA", au declarat reprezentanţii UNSAR.

