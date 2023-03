Atena Boca, mesaj emoționant de 8 martie: La mulți ani, mamelor care de multe ori merg la culcare simțindu-se mame mai puțin bune decât și-ar dori să fie

Atena Boca, fondatoarea comunității LaPrimulBebe, cea mai relevantă comunitate online de sprijin pentru gravide și mame la început de drum din România, a transmis un mesaj emoționant de Ziua Internațională a Femeii.

"Am vrut să scriu o postare frumoasă de 8 martie încă de dimineață, dar nu m-am putut aduna. Sigur, puteam să mă prefac că viața nu s-a întâmplat și să aștern câteva rânduri emoționante. Dar nu ar fi fost autentic.Ieri am avut o zi grea, foarte grea. Și eu și copiii am avut comportamente de care nu suntem mândri. Ne-am certat, ne-am culcat, iar eu m-am trezit tristă și neputincioasă. Mai neputincioasă ca în orice alt rol pe care îl am.

"Un rol care vine cu atât de multă vinovăție, neputință, provocare"

Nu știu cum se face, dar în rolul cel mai important pentru mine pare că mă descurc cel mai puțin bine. Un rol care pe cât de multă bucurie și împlinire îmi aduce, vine tot cu atât de multă vinovăție, neputință, provocare. La mulți ani, mamelor care de multe ori merg la culcare simțindu-se mame mai puțin bune decât și-ar dori să fie.

La mulți ani, mamelor care se străduiesc zi de zi să se accepte și să devină o variantă mai bună a lor. La mulți ani, mamelor care știu că singurul mod în care pot fi părinți mai buni este acela în care lucrează neîncetat cu ele însele, se caută pe ele cele adevărate, vindecă trecuturi.

"La mulți ani, tuturor femeilor care nu pot avea sau care aleg să nu aibă un copil"

La mulți ani, mamelor care fac slalom zilnic printre zeci de lucruri de făcut, și de abia la finalul zilei apucă să respire.La mulți ani, mamelor care simt epuizare, oboseală, copleșire, greutate, vinovăție, anxietate, neputință, dar care o iau de la capăt în fiecare zi, mânate de singurul lucru care poate muta munții. Dragostea pentru un copil.

La mulți ani, tuturor femeilor care nu pot avea sau care aleg să nu aibă un copil. La mulți ani, mamei mele minunate care nu s-a supărat pe mine că în acest an nu am reușit să îi trimit nimic de 8 Martie și care mi-a scris cel mai frumos mesaj: “Să fii sănătoasă să îți poți crește copiii si să îți protejezi soțul, casa și tot ce ai realizat până acum. Eu nu am nevoie de daruri speciale. Tu mi-ai făcut atâtea daruri care m-au făcut fericită.”Ziua noastră nu e doar de 8 Martie, ci în fiecare zi. Pentru că totul începe cu o mamă. Și cu o femeie", a scris Atena Boca pe contul ei de Facebook.

