Atacuri cibernetice. Cele mai costisitoare incidente pentru companii în acest an

Cel mai costisitor tip de incident de securitate cibernetică care a afectat companiile în acest an a fost atacul asupra partenerilor care le oferă servicii de partajare de date, potrivit raportului anual Kaspersky IT Security Economics.

Pentru o companie mare, acest tip de incident de securitate a avut un impact financiar mediu în valoare de 1,4 milioane de dolari în acest an, conform analizei Kaspersky, scrie Agerpres.



În 2021, atacurile asupra furnizorilor care partajează date au devenit cel mai costisitor tip de incident cibernetic după ce în anul anterior nu se aflau nici măcar între primele 5 cele mai costisitoare tipuri de atacuri.

Organizaţiile mari au suferit atacuri





Kaspersky IT Security Economics 2021 relevă că o treime (32%) dintre organizaţiile mari au suferit atacuri care au implicat date partajate cu furnizorii. Acest număr nu s-a schimbat semnificativ de la raportul din 2020 (33%), iar impactul financiar al acestui tip de atac a rămas şi în 2021 acelaşi ca şi anul trecut - 1,4 milioane de dolari. Cu toate acestea, dacă în acest an atacurile cibernetice asupra furnizorilor care partajează date sunt pe primul loc în topul pierderilor suferite de companii, anul trecut acest tip de incidente de securitate era pe locul 13 în clasamentul pierderilor.



Astfel, celelalte tipuri de atac au în 2021 un impact financiar mai redus, fie că e vorba de pierderea fizică a dispozitivelor deţinute de companie (tip de incident de securitate cibernetică ce produce daune de 1,3 milioane de dolari companiilor mari), de atacuri de cryptomining (pagubă de 1,3 milioane de dolari) sau de utilizarea inadecvată a resurselor IT de către angajaţi (daună de 1,3 milioane de dolari).



Practic, toate celelalte tipuri de atacuri în afară de cel asupra furnizorilor care partajează date au avut un impact financiar mai scăzut în acest an.



Explicaţia cea mai probabilă a scăderii pagubelor are legătură cu investiţiile anterioare tot mai mari ale companiilor în măsuri de prevenire şi de atenuare. Totuşi, o altă explicaţie pentru scăderea impactului financiar al atacurilor poate fi rezerva companiilor de a raporta în acest an pierderi de date, deoarece companiile vulnerabile din punct de vedere financiar pot fi reticente să aloce resurse, timp şi cheltuieli pentru o investigaţie penală sau să-şi asume riscul unor daune de imagine dacă o breşă de securitate devine publică.

Soluţii de protecţie eficientă





Pentru minimizarea de către companii a riscului de atacuri, Kaspersky recomandă utilizarea unei soluţii de protecţie eficientă la nivel endpoint, care să aibă înclusă capacitatea de detectare a ameninţărilor şi capacităţi detaliate de răspuns, precum Kaspersky Optimum Security.



Compania de securitate Kaspersky dezvoltă soluţii de securitate şi servicii inovatoare pentru protecţia companiilor, a infrastructurii critice, a autorităţilor guvernamentale şi a utilizatorilor individuali.



Portofoliul companiei include protecţie endpoint de top şi mai multe soluţii specializate de securitate pentru combaterea ameninţărilor digitale tot mai complexe. Tehnologia Kaspersky protejează peste 400 de milioane de utilizatori individuali şi 250.000 de companii.