Astrogramă Eduard Hellvig: El are o adevărată armă. E responsabilă pentru un al șaselea simț pe care îl poate folosi în ce mod dorește

Eduard Raul Hellvig, director al Serviciului Român de Informații din 2015, s-a născut pe 27 octombrie 1974, în Zalău. Deci avem de-a face cu un nativ Scorpion. Aș putea spune că este cea mai bună zodie pentru cineva care lucrează în domenii care au legătura cu informațiile clasificate, securitatea, spionajul, prevenirea și combaterea terorismului. De ce? Pentru că are o intuiție extraordinară, o imaginație debordantă și o înțelegere mai profundă a lumii subterane.

Luna se afla în semnul Peștilor, aspect ce i-a oferit nativului un mod uimitor de a citi ce se ascunde în spatele vorbelor, darul observației dar și capacitatea de a crea scenarii demne de un scriitor de romane polițiste.

Mercur era retrograd, în Balanță, la grad anaretic, în conjuncție cu Uranus și cu Marte. De obicei, aceia cu asemenea aspecte sunt foarte abili, îndemânați, și fini diplomați. Are darul cuvintelor bine alese și carismă în comunicare. Am putea spune că mintea sa lucrează în moduri neconvenționale și că este destul de atras de subiecte, domenii care nu sunt pe înțelesul tuturor.

Cum și Venus se afla în semnul Scorpionului, se poate spune despre nativ că are o forță de seducție, magnetism și că poate fi un detectiv genial.

Nu pot să nu remarc și un trigon între Soarele din Scorpion și Jupiter din Pești, aspect ce oferă șansă și deschide numeroase orizonturi pentru oricine îl are în harta natală.

Iar conjuncția Neptun-Nodul Sud în Săgetător este o adevărată armă. Pentru că este responsabilă pentru un al șaselea simț pe care îl poate folosi în ce mod dorește.

Eduard Hellvig a fost prezent la împlinirea a 15 ani de la debutul cursurilor de studii de securitate în Universitatea Babeş-Bolyai.



„Vreau să vorbesc şi despre SRI, despre valorile şi realizările noastre, fiindcă această instituţie este un bun exemplu de transformare lentă, dar decisivă, de modernizare treptată, dar durabilă, de depăşire a unui prag în evoluţie de la care nu mai vorbim despre improvizaţie şi blocaj în practici ale trecutului, ci de inovare şi performanţă la nivel înalt. Priviţi-o că pe o ilustrare simbolică a transformării României în ansamblu. Pe care adesea nu o înţelegem aşa cum e, fiindcă ne-am obişnuit să o percepem într-o paradigmă a catastrofei absolute. Şi dacă s-a putut face reformă într-o instituţie atât de complexă şi cu un asemenea bagaj istoric, sunt optimist să spun că se poate face şi în alte locuri", a declarat Eduard Hellvig.



Şeful SRI a arătat că instituţia pe care o conduce a făcut multe greşeli în cei 32 de ani de la Revoluţie, dar se încearcă schimbarea părerilor oamenilor despre instituţie „treptat".



„Sigur că SRI-ul a făcut şi greşeli. Multe, în aceşti 32 de ani. Să repari greşelile făcute este un proces complicat care cere timp, expertiză şi foarte mult efort. Greşeala unui şef afectează un întreg departament, iar adesea majoritatea oamenilor din acel departament sunt oameni de toată cinstea. Să schimbi părerile oamenilor despre un serviciu secret este şi mai complicat. Încercăm să o facem treptat, dar încă nu este suficient. Câteva dintre ele, făcute înainte de mandatul meu, au fost greşeli importante şi cu siguranţă criticii mei vor găsi îndeajuns de multe şi din timpul mandatului meu. Îmi cer în mod sincer scuze pentru ele - pentru toate, inclusiv pentru cele de dinaintea mea. Dar eu sunt permanent ghidat de dorinţa de a construi, nu de a distruge", a spus Hellvig.



El a adăugat că are cunoştinţă despre problemele generate de foşti lucrători ai SRI poziţionaţi „în spatele a tot felul de oameni".



„Cunosc păcatele de care este acuzată instituţia, unele reale, altele atribuite nouă pe nedrept. Ştiu şi de problemele generate de unii foşti lucrători ai SRI poziţionaţi fie în spatele a tot felul de oameni, fie gravitând în jurul companiilor de stat. Vă pot spune că suntem conştienţi de aceste probleme şi vom face tot ce ţine de noi pentru a le rezolva", a declarat Eduard Hellvig.



Hellvig a mai spus că marele câştig al mandatului său a fost separarea de politică, „absolut normală într-o societate democratică".



„Politica şi activitatea de culegere de informaţii nu trebuie să fie suprapuse. De prea multe ori, însă, greşelile trecutului afectează şi comportamentul celor din prezent. Prea mulţi politicieni, în deceniile anterioare, s-au obişnuit să primească 'indicaţii' sau 'sugestii' despre ce au de făcut. Politicienii sunt aleşi de oameni să gândească cu mintea lor, investiţi cu încrederea lor să ia decizii despre cum vă arăta România în viitor, nu doar să stingă incendii ale prezentului şi să aplice planuri gândite de alţii. Cu toate acestea, prea mulţi vor că alţii să ia decizii în locul lor, prea mulţi chiar se aşteaptă să primească sugestii de la servicii. Nu vom consolida democraţia decât atunci când vom stimula fiecare instituţie să îşi asume mandatul pe care îl are, fără abuzuri şi fără excese", a afirmat directorul SRI.



Acesta a precizat că are cunoştinţă despre faptul că există multă neîncredere în societate în ceea ce priveşte numărul „acoperiţilor" şi agenda acestora în diverse sectoare strategice, dând asigurări că de la începutul mandatului său activitatea lor se desfăşoară „strict în limitele legii".

