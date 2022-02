Arunci pielea de pui? De ce NU trebuie să mai faci asta. Răspunsul specialiştilor

Ți s-a spus că pielea de pui crește nivelul de colesterol și tensiune și chiar duce la dezvoltarea bolilor de inimă. Fals. Mulţi dintre noi am auzit că pielea de pui trebuie îndepărtată deoarece conţine multe calorii şi, în plus, duce la creşterea nivelului de colesterol, a tensiunii şi chiar la apariţia bolilor de inimă. Cele mai multe persoane îndepărtează pielea de pe carnea de pui, mai ales dacă sunt la dietă.

Pe de altă parte, cercetătorii de la Universitatea Harvard susțin că un consum moderat de piele de pui are numeroase beneficii pentru sănătate. Pielea de pui conține grăsimi nesaturate de care inima ta are nevoie. Aceasta scade tensiunea și nivelul de colesterol. O bucată de carne de pui cu piele are cu 50 de calorii mai mult decât o bucată de carne de pui fără piele. În plus, are un gust mai bun, deci nu este nevoie să adaugi sare multă pentru gust. Pielea protejează puiul, astfel încât acesta nu mai absoarbe atât de mult ulei la prăjire.

Consumul moderat este secretul

Pielea de pui are într-adevăr beneficii pentru sănătate, dar numai dacă este consumată în cantităţi mici şi nu foarte des. Poți consuma liniştit carnea cu tot cu piele fără să-ţi faci griji pentru siluetă. Secretul este să nu exagerezi. Orice aliment, oricât ar fi de încărcat de nutrienţi şi grăsimi "bune", poate la un moment dat să devină duşmanul perfid din farfurie dacă este mâncat în neştire. Nutriţioniştii mai recomandă să alegem din supermarket caserolele cu pulpe de pui cu tot cu piele mai ales dacă avem copii sau ne vin bunicii în vizită la cină. Bătrânii şi cei mici au cea mai multă nevoie de grăsimi sănătoase care, culmea, nu se găsesc doar în unt şi avocado ci şi în... pielea de pe carnea de pui.

De ce să nu speli carnea de pui

”Carnea poate conține o serie de microorganisme – bacterii sau chiar paraziți – care pot să rămână în carne și să determine infecții. Există anumite temperaturi, cum este cea la care se prepară carnea, de peste 60 de grade Celsius, acestea în general distrug microorganismele.

Însă, atunci când este preparată mâncarea, chiar dacă spre exemplu carnea de pui este ținută la temperaturi mai scăzute, temperaturile scăzute nu garantează că aceste microorganisme sunt distruse, nicidecum. Pot să fie inactive, chiar și la temperatura de congelator, la -10/-20 de grade Celsius. Nu sunt distruse bacteriile care pot să determine o îmbolnăvire” a explicat profesorul Tudor Rareș Olariu de la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara. Citește mai mult aici

