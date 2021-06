Armand, contract direct de 1,6 milioane de euro cu o firmă de pază. Chirieac: Dânsa e deasupra legii. Vai de locuitorii din Sectorul 1

Clotilde Armand ar fi acordat direct unei firme de pază două contracte de peste 1,6 milioane de euro, transmite România Tv. Un contract de peste 1 milion de euro a fost acordat practic pe data de 1 iunie, iar un al doilea contract, de peste 600 de mii de euro a fost acordat în 3 iunie, fix în zilele în care în Sectorul 1 problema gunoaielor atingea cote maxime. Se pare că nici viceprimarul Sectorului 1 nu știa despre acordarea acestor sume de bani practic unei singure firme.

Această firmă de pază ar urma să asigure paza la unități de învățământ, unități sanitare, la Direcția de Taxe și Impozite sau la Direcția de Evidență a Persoanelor. Primăria Sectorului 1 justifică această atribuire directă, fără anunț prealabil și fără a invita alte firme interesate, pe motiv că ar fi vorba despre o "urgență extremă".

Chirieac: Armand, deasupra legii

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat această situație spunând că nu îl mai miră nimic în cazul primarului de la Sectorul 1, Clotilde Armand, care "e deasupra legii".

"USR PLUS se numește. Dacă era vorba despre alt partid, acum aveați anchetă DNA. Dânsa, fiind de la USR PLUS are mulțumiri din inimă pentru că iată, se îngrijește de securitatea cetățenilor. Dânsa e deasupra legii, nu am nicio îndoială, de altfel mai sunt persoane din acest partid care sunt în mod evident deasupra legii și a instituțiilor din România. Chiar nu mi se pare nimic deosebit că doamna Armand atribuie direct acest contract. Chiar nu mi se pare... Dvs. vi se pare ceva deosebit, luând seama de toate cele întâmplate?", a spus Bogdan Chireac la România TV.

"Vai de locuitorii din Sectorul 1"

Bogdan Chirieac a subliniat și lipsa de reacție din partea opoziției în acest caz.

"L-ați văzut la rândul său pe Dan Tudorache sau pe altcineva din PSD făcând anunțuri pe Facebook sau plângere penală? Nu ați văzut, ceea ce înseamnă că toată lumea este mulțumită. Deci doamna Armand își va conduce primăria cum crede dânsa de cuviință. Vai de locuitorii din Sectorul 1. Deși, și aici să știți, am mai văzut sondaje. Nu că stă chiar bine, dar în orice caz, nu este la 0 absolut.", a adăugat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.