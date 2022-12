Argentineinii au „uitat“ de Maradona și Eva Perón. Banca Centrală intenționează să pună chipul lui Messi pe bancnotele de 1000 de pesos / foto

Argentina a obținut a treia stea pe stemă datorită victoriei uimitoare la Cupa Mondială 2022. A fost o victorie care a venit într-un moment ideal pentru argentinieni, întrucât Messi a manifestat anterior ideea că aaceasta va fi ultimul Campionat Mondial la care va participa.

Atacantul lui Paris Saint-Germain a condus echipa argentiniană în toate meciurile, iar cele trei goluri înscrise de Kylian Mbappé nu au fost suficiente împotriva echipei lui Messi. A fost o finală clasică, în care Franța a fost în pragul unei reveniri istorice de la 2-0, ducând jocul până la penalty-uri, dar unde nu au mai reușit să se impună în fața argentinienilor.

Acum, în mijlocul excesului de zel din toată Argentina, tot mai multe zvonuri apar în jurul figurii lui Leo Messi. Acolo, superstarul e privit mai mult decât legendă: tricoul lui s-a vândut pe întreaga planetă, a doborât recordul de aprecieri pe Instagram, iar acum până și Banca Centrală îl are în vedere pe Messi și, după cum relatează El Financiero, se spune că imaginea vedetei ar putea apărea pe bancnote de 1.000 de pesos.

