Aproape de tragedie pe scena Românii au Talent. S-a strigat din culise la concurent să se oprească: Ar fi fost o moarte stupidă...

Actorul Cătălin Neamţu, membru al echipei Românii au Talent, a fost rugat să participe la un truc de magie, dar situaţia putea lua o întorsătură neaşteptată. Din fericire, numărul a fost oprit înainte ca magicianul concurent să arunce un topor spre actor.

Magicianul Aitor a venit pe scena "Românii au Talent" unde a făcut un număr cu sicrie. Cătălin Neamţu a fost ascuns întrunul din cele patru sicrie, numerotate de la 1 la 4. Aitor le-a arătat juraţilor o monedă, acestora fiindu-le repartizat un număr de pe sicriu. Când moneda a ajuns la Dragoş Bucur,

acesta avea numărul 1. Dragoş a aruncat moneda care a căzut pe partea pe care scria "moarte". În timp ce magicianul se pregătea să arunce cu toporul în sicriul numărul 1, acesta a fost oprit din culise de către producătorul emisiunii. Neatenţia asistentei magicianului ar fi putut duce la o tragedie pe scenă. Aceasta s-a scuzat spunând că este pentru a doua oară când face acest număr, scrie Adevărul.

Ce a spus Cătălin Neamţu despre numărul ratat



“Eu nu am simţit pericolul înăuntru. Eram cu un telefon cu care mă şi filmam între patru pereţi ca să zic aşa… Eu când am auzit că “numero 1 muerte” şi eu ştiam că sunt acolo în sicriu şi că urmează să vină cu un topor cu mine, m-am gândit că e vreo glumă.. am zis: stai că acum mă suceşte şi o

dă domnul magician într-un alt fel.“, a spus Cătălin Neamţu la Backstage Show.

“Ar fi fost o moarte stupidă! Să mori pe scena unui show de talente mi se pare absolut senzaţional (…) Sunt recunoscător colegilor că au spus stop şi au oprit momentul la timp”, a mai adăugat acesta.

Mihai Bobonete crede că momentul cu Will Smith și Chris Rock a fost regizat: Caterincă cu budincă

„Vă spun de pe acum că a fost un moment mega regizat”, a spus Mihai Bobonete. „De la poziția lui Will Smith în care îi dă palma lui Chris Rock, până la zgomotul din lavalieră și până la ratingul care a crescut uriaș din momentul ăla și era în scădere - toate datele spun că a fost un fake. Dacă s-ar întâmpla treaba asta și aș fi în contextul unui spectacol de stand-up comedy și unul dintre băieții de pe scenă ar face glume despre soția mea, despre Cătălina, și am fi de față, cred că am o toleranță destul de mare, ținând cont că și eu fac glume la adresa altor oameni. Ba chiar și eu fac glume la adresa soției mele. Dar cu o limită. Cred că există o limită. Dar atât. În niciun caz nu m-aș urca pe scenă să-i dau o palmă cuiva, mai ales în timpul unui show. Când te duci la un show de comedie sau te aștepți ca un comediant să facă o glumă, tu te duci și-l bați? Nu. Așa că de asta eu cred că a fost o caterincă cu budincă, ca să meargă bine treaba cu Oscarurile”, a declarat, la Digi FM, Mihai Bobonete. CITEŞTE MAI MULTE AICI

