Mihai Bobonete crede că momentul cu Will Smith și Chris Rock a fost regizat: Caterincă cu budincă

Will Smith i-a cerut public iertare comediantului Chris Rock, pe care l-a pălmuit pe scena galei Oscarurilor, după o glumă la adresa soției sale. Mihai Bobonete a comentat incidentul de la gala premiilor Oscar.

Incidentul de la premiile Oscar dintre Will Smith și Chris Rock s-a petrecut după ce comicul a făcut o glumă despre Jada Smith, care suferă de alopecie, comparând-o cu G.I. Jane. După gluma lui Chris Rock, Will Smith a urcat pe scenă și l-a lovit cu palma pe comic, spunându-i apoi de mai multe ori să nu vorbească despre soția lui.

„Vă spun de pe acum că a fost un moment mega regizat”, a spus Mihai Bobonete. „De la poziția lui Will Smith în care îi dă palma lui Chris Rock, până la zgomotul din lavalieră și până la ratingul care a crescut uriaș din momentul ăla și era în scădere - toate datele spun că a fost un fake. Dacă s-ar întâmpla treaba asta și aș fi în contextul unui spectacol de stand-up comedy și unul dintre băieții de pe scenă ar face glume despre soția mea, despre Cătălina, și am fi de față, cred că am o toleranță destul de mare, ținând cont că și eu fac glume la adresa altor oameni. Ba chiar și eu fac glume la adresa soției mele. Dar cu o limită. Cred că există o limită. Dar atât. În niciun caz nu m-aș urca pe scenă să-i dau o palmă cuiva, mai ales în timpul unui show. Când te duci la un show de comedie sau te aștepți ca un comediant să facă o glumă, tu te duci și-l bați? Nu. Așa că de asta eu cred că a fost o caterincă cu budincă, ca să meargă bine treaba cu Oscarurile”, a declarat, la Digi FM, Mihai Bobonete.

Citește și / Bobonete şi Smiley, pariu

Mihai Bobonete şi Smiley au pus un pariu pe cine va câştiga sezonul 12 al emisiunii. Dacă va câştiga pariul, Mihai Bobonete vrea să apară într-un videoclip al lui Smiley şi să cânte o strofă. Discuţia a avut loc la podcastul lui Bobonete, DA BRAVO!

„Vreau să te provoc în felul următor. Hai să punem pariu. Să presupunem că unul dintre Golden Buzz-uri câştigă. Dacă niciunul nu câştigă, pică pariul. Tu spui care crezi că va câştiga, al cui Golden Buzz. Şi spun şi eu. Miza este în felul următor. Dacă tu câştigi, atunci câştigi trei minute cu mine la un show de stand-up, pe care ţi le pregătesc eu. Iar eu, dacă voi câştiga, trebuie să mă iei cu tine pe o piesă, să o cânt!", a spus Mihai Bobonete.

„Gata, mă, facem!", a replicat Smiley.

„Deci, tu câştigi trei minute, eu le scriu, nu ai teamă, totul va fi ok. Şi tu mă iei pe mine să bag mişto. În videoclip! Vreau să iau bani de la ăştia de la UCMR, să mă treci acolo. Opt lei pe an să îmi vină de la strofa aia!", a mai spus Bobonete.

Smiley a pariat, astfel, că Românii au Talent sezonul XII va fi câştigat de Golden Buzz-ul Andrei.

„Acum eu am de ales între Golden Buzz-ul vostru sau al lui Dragoş. Dar o să merg pe voi, să te bat cu armele tale. Eu zic că o să câştige Golden Buzz-ul vostru. Cum ar fi asta?", a mai punctat Bobonete.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News