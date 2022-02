Apare buletinul online. Ministrul Digitalizării, Marcel Boloș, precizări

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Marcel Boloș, a afirmat, în cadrul unei emisiuni TV, că identitatea unică electronică va deveni realitate în septembrie, anul acesta.

”Lucrăm la acest proiect. Chiar dacă sunt proaspăt numit în această funcție, am avut o discuție cu colegii mei. Identitatea unică electronică, eu sper undeva în septembrie, octombrie să putem fi în situația în care cu această identitate unică electronică, acest certificat unic electronic, să putem aceea baze de date ale instituțiilor publice și să nu trebuiască de fiecare dată să ne creăm cont separat, cu user separat, cu parolă separată astfel încât să nu mai știm de la o bază de date la alta care este parola sau să nu putem accesa respectiva bază de date”, a declarat ministrul Boloș pentru Antena 3.

Demnitarul a mai apreciat că urmărește ca și semnătura digitală să devină la ordinea zilei și România să urce mai sus în topul statelor europene care au implementat digitalizarea în instituțiile statului.

”Să ajungem acolo când i se înmânează unui tânăr buletinul de identitate, cartea de identitate, să avem și semnătura digitală și să avem această identitate unică electronică astfel încât să fim mândri că, în sfârșit, România saltă de pe locul 27 și ajunge măcar la mijloc”, a adăugat ministrul Boloș.

VEZI și: Marcel Boloş A ACCEPTAT să fie ministru al Digitalizării: Dacă nu am rezultate, mă retrag

Când a acceptat mandat de ministru al Digitalizării, Marcel Boloș a declarat: ”Pentru mine este o onoare dar și o imensă responsabilitate, iar dacă nu am rezultate, mă retrag. (...) Doar pentru deciziile de natură tehnică pe partea de digitalizare mi-am dorit să am certitudinea că voi avea sprijin și expertiza necesară din acest domeniu că să putem implementa toate proiectele începute. (...) Am acceptat această propunere după multe discuții și sub rezerva acestei componente tehnice care ține de digitalizare. Eu vreau ca toate proiectele de digitalizare să fie duse la bun sfârșit, ca atare va fi nevoie și de expertiza secretarului de stat pentru acest domeniu””.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News