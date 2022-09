Anunț pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile. Ministrul Budăi merge înainte și cu salariul minim

”Lucrăm la un program de măsuri suplimentare pentru iarna 2022 - 2023, un program de măsuri sociale. Primele măsuri pe care noi le-am solicitat, în urma calculelor și analizelor făcute, au fost: o majorare a pensiei cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie, să avem și o creștere a salariului minim brut garantat în România, ținând cont și de noua directivă aprobată în cadrul Consiliului European, în 6 iunie 2022, dar și săptămâna trecută în Parlamentul European” a spus ministrul Muncii, Marius Budăi, rămânând consecvent în opiniile sale cu privire la majorarea pensiilor, în ciuda opoziției întâlnite în coaliția de guvernare.

Rareș Bogdan vorbea despre o majorare a pensiilor cu 16%

Amintim că Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, vorbea despre un procent de majorare al pensiilor cu 16%: ”Nimeni din PNL nu uită de problemele românilor. Le cunoaştem! Vrem ca bunicii noştri, părinţii noştri, oamenii care au lucrat o viaţă, să fie răsplătiţi şi să aibă o viaţă mai bună. Colegii mei doar au întrebat, pentru că noi nu deţinem Ministerul Finanţelor pentru a şti cum arată resursa bugetară în acest moment, ce se întâmplă dacă România are bani suficienţi pentru a creşte pensiile până la procentul fixat prin lege. Procentul fixat prin lege este 40%. Noi am crescut cu 14% în Guvernul Ludovic Orban, şi cu 10% în Guvernul Ciucă. Suntem obligaţi să mergem pe lege, deci mai e un procent de 16% care nu este încă acoperit. Noi am întrebat responsabil: Domnule Câciu, avem bani? Pentru că dacă avem bani pentru mărire cu 10%, înseamnă că avem şi pentru 16%, nu e mare problemă. Haideţi să creştem pensiile în mod corect, să fim responsabili faţă de români. De asemenea, haideţi să îi ajutăm pe investitori, pe cei cu microintreprinderi, haideţi să fim responsabili şi să sprijinim capitalul românesc”.

Dar premierul Nicolae Ciucă rămâne rezervat

”La nivelul Guvernului vă pot spune că nu vom avea astfel de enunţuri până în momentul în care nu vom avea pe masă cifrele. Vedem care este proiectul de buget pentru anul 2023 şi, aşa cum am făcut în anul 2022, când am adoptat două pachete de măsuri pentru a sprijini cetăţenii României, tot la fel vom face şi de aici înainte, inclusiv pentru anul 2023. În funcţie de decizia pe care o vom lua în coaliţie, vă rog să aveţi încredere că o vom comunica” spunea premierul Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul mai spunea că ”în luna octombrie vom avea în primă analiză proiectul de buget pentru anul 2023, urmând ca, în luna noiembrie, el să fie înaintat Parlamentului! Dacă anul trecut am aprobat bugetul în decembrie, ne dorim să ne asumăm angajamentul ca în noiembrie să avem proiectul ajustat”.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, privea optimist: ”Important este că atât eu, cât și domnul premier vedem această necesitate: de a fi pensiile majorate”.

Nicolae Ciucă a insistat că, deși nu exclude o majorare, preferă să anunțe cifrele când le va avea ca posibile, pe masa Guvernului: ”Discutăm de o decizie responsabilă şi nu vrem să lansăm cifre care nu se susţin pe date din buget”.

