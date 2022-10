Anul Tigrului de Apă, horoscop chinezesc. Previziuni pentru zodii până în februarie 2023

Potrivit zodiacului chinez, 2022 Anul Tigrului-Apă a început pe februarie 2022 și va dura până la 21 ianuarie 2023, atunci când Anul Iepurelui de Apă va începe. Energia interioară a Tigrului e aceea de lemn mare puternic, precum un copac mare, falnic. Acest lemn falnic puternic poate să însemne structură, forță, putere, iar puterea poate fi utilizată în sens de curaj, încredere.

Iată că apar noi indicii cu privire la felul în care putem aborda energia Tigrului de Apă. Aceste previziuni sunt valabile până la finalul lunii ianuarie a lui 2023 când va începe anul Iepurelui de Apă.

Starea planetei acum, energia acesteia, are mare legătură cu energia Tigrului de Apă, iar această energie a Tigrului, desigur, poate veni cu valențe pozitive sau negative.

Iată cele mai importante recomandări din partea specialiștilor:

ȘOBOLAN (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Există potențial mare de câștig pentru nativii Șobolan, însă nu știm exact de unde poate veni acest potențial. În interiorul acestor nativi există un soi de energie foarte fluidă. Nu poți să întinzi mâna și să o atingi. Iar aici Tigrul aduce noi repere, o reconectare mult mai profundă la niște valori. Valența pozitivă ar fi să ne reconsiderăm deciziile după ceea ce contează cu adevărat pentru noi și să facem loc flexibilității. Cu cât devenim mai flexibili, cu cât suntem gata să schimbăm, cu atât vom vedea mai bine ocaziile care se ivesc înaintea noastră.

BIVOL (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Anul acesta pentru Bivoli e un an al câștigurilor, dar și al creșterii și dezvoltării lor spirituale. Este un an în care să se realizeze o conexiune între valorile cele mai profunde și dorința de evoluție. Evoluția noastră trebuie să fie pe direcția care chiar să ne aducă „hrană emoțională”. Sentimentul e că lucrurile nu par a avea sens și muncim în gol. De altfel, Bivolii au anumită tendință de a compensa acest gol emoțional în două moduri: fie se îngroapă mai tare în activitate, fie se duc direct în depresie. Dacă nu am sens, dacă nu am valoare, ce rost are să mai caut ceva? Aici intervine o problemă: creștem, creștem, ne dezvoltăm, dar trebuie să ne și bucurăm de acea creștere, de bucuria atingerii unor stadii intermediare. E posibil ca nativii Bivol să uite să își mai acorde și momente de plăcere, ar trebui să își reamintească constant că au nevoie și de micile bucurii.

IEPURE (1951, 1963, 1975,1987,1999, 2011)

E posibil ca Iepurii să fie duși la anumite limite, adică se termină o relație, cineva e dat afară de la job, care e concluzia noastră? Cu ce rămânem din asta? Pentru cei care au iepure în hartă e vorba despre a putea să trec mai departe, luând ce am nevoie. Oamenii au tendința să spună „te iert, dar nu te uit”. Cum să nu rămână agățați în trecut când procedează astfel? Nu poți crea ceva nou, din cauză că rămâi agățat în trecut. Energia internă a iepurelui este de lemn, are legătură cu creativitatea. Pentru a pune în practică creativitatea, trebuie să ne asigurăm că am tăiat corzile cu trecutul. Iar oportunitatea Tigrului pentru Iepure este aceea că aduce reînnoire, reflecție, recalibrare a reperelor.

Citește continuarea pe Astrosens.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News