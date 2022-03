Antonia recunoaște că are probleme: Am făcut niște analize. Vârsta mea biologică este de 69 de ani

"Somnul nu îmi prea ajunge, dar m-am obişnuit să dorm şi mai puţin, mai ales de când am copiii, dar şi pentru că mereu eram pe drumuri, că am un program destul de încărcat. Cred că m-am şi obişnuit aşa. Încerc să am grijă la alimentaţie, fac sport, iau vitamine, mă odihnesc, stau în linişte atunci când prind momente de linişte. Dimineaţa alarma sună la ora 7, atunci se trezesc copiii şi îi pregătesc de şcoală şi grădiniţă", a spus Antonia, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

"Mă mobilizez să fiu matură şi puternică în toate deciziile relevante din viaţa mea de adult, de părinte. De curând, am făcut nişte analize şi, din cauza stresului, vârsta mea biologică este de 69 de ani. Aşa că trebuie să muncesc mult cu mine să mă echilibrez, să nu mă mai stresez, să cobor această vârstă", a mai spus artista.

Artista recunoaște că viața de persoană publică mereu urmărită și criticată de ceilalți vine cu plusuri, dar și cu multe minusuri.

"Mă simt bine când primesc complimente, nu vreau să fiu ipocrită şi mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest dar. Alteori, e complicat, pentru că simt o presiune să fiu mereu impecabilă, perfectă, pentru că oamenii au anumite aşteptări, unii consideră că mereu ar trebui să fiu machiată, coafată ca la o şedinţă foto sau videoclip. Pe de altă parte, nu mă mai surprinde nimic din ce s-ar putea scrie despre mine, deja s-au spus toate, aşa că nu prea mă mai afectează", a mărturisit Antonia.

"De multe ori, oamenii ignoră faptul că eu sunt artist. Nu model, nu doar o femeie frumoasă. Ci un artist, un om care cântă şi care iubeşte muzica. Nu văd şi latura asta a mea şi faptul că sunt o persoană iubitoare", a mai spus ea.

Cum și-a câștigat Antonia primii bani, înainte să fie celebră

"N-am stat niciodată să calculez dacă eu sau Alex câștigăm mai mulți bani. Eu produc foarte mult pe partea de imagine, el produce din muzică, deci cumva, ne echilibrăm. Cheltui foarte mult, iar apoi am procese de conștiință", spunea cântăreața, la începutul anului, în podcastul lui Gojira.

Un detaliu mai puțin cunoscut despre frumoasa șatenă este faptul că aceasta și-a câștigat primii bani când avea doar 9-10 ani, moment în care mama acesteia a înscris-o la o agenție de modele. Având în vedere frumusețea sa nativă, contractele au început imediat să apară.

"Când eram mică mama mea m-a dus la o agenție de modă și jumătate din câștigam aveam voie să cheltui și jumătate puneam la ciorap. Primii mei bani nici nu mai știu exact la cât i-am câștigat. Cred că la 9 ani sau 10 ani. Eram copil-model. Dar câștigam când și când. Dar am păstrat ideea să pun bani și deoparte. Părinții m-au ghidat întotdeauna, dar nu m-au obligat să fac ce nu îmi place", a povestit Antonia.

