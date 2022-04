Andreea Mantea, probleme de sănătate: Sunt cele mai grave. Mă umflu toată

“Am ajuns să fiu alergică la ceapă, destul de tare. Nu mai știu când am mâncat ultima dată ceapă. După cum bine vezi, pe fața mea sunt niste bubițe, au fost foarte mari, toate 3. A mai rămas una mai măricică, nu sunt coșuri, sunt bube. Și am și pe spate, și pe mâini, pentru că eu știu la ce sunt alergică și cu toate astea mă încăpățânez. Adică chiar dacă iau antialergicele respective, tot mănânc… N-ai voie. Punct. Și eu, cu toate astea, mă încăpățânez și mănânc exact fructele interzise și mă umflu toată și de pete, și de bube. Pentru un moment de ăsta de plăcere, stau 2 săptămâni plină de bube și de pete… Nu mă mai duc la doctor că știu deja ce se întâmplă. Cele pe care le am acum sunt de la o salată cu ton”, a spus Andreea Mantea pentru ciao.ro.

“Sunt alergică la pește și fructe de mare. Eu care sunt disperată după sushi… Mă rog, am fost. Mănânc de toate, dar sunt câteva lucruri la care sunt alergică: ceapă, pește și fructe de mare, dude, cireșe. Cele mai grave astea sunt. Dude nu mâncam oricum… Dar la dude am o alergie… Cică e de rău, rău. Și, cu toate astea, mai încalc din când în când pentru a-mi face o mică plăcere. Pentru a-mi face pofta… Asta pățesc. Dar trec toate, încet, încet”, a mai spus vedeta.

Cum a slăbit Andreea Mantea 10 kilograme

"În toată perioadă asta, din cele 14-16 kilograme, nu mai știu exact câte au fost, am dat vreo 10, 9 pe acolo. Sunt dimineți și dimineți. Când mă cântăresc și e diferență mare... Cred că e retenție de apă, nu știu ce e. Dar nu mă grăbesc, sunt pe drumul cel bun și e bine. Nu țin dietă, ci pur și simplu încerc să mănânc sănătos. Dimineața, avem voie să mâncam orice, chiar și slănină cu ceapă. Apoi, salate, grătar. Mănânc cât mai sănătos", a spus Andreea Mantea pentru ciao.ro.

În urmă cu ceva timp, Andreea Mantea a fost pusă la zid de urmăritorii ei, fiind criticată că e cam plinuță și nu ar trebui să se afișeze așa pe Internet.

"Sunt doar grasă!"

Vedeta a afirmat atunci că este doar grasă și că dacă ar fi fost însărcinată ar fi împărtășit vestea.

"Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă... Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată. Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă. De doi ani încoace, mă de doi ani... Nu, nu sunt însărcinată. Sunt doar grasă!", a spus Andreea Mantea pe Instagram.

