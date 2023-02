Andreea Ibacka, moment cumplit: M-am operat. Vreo 20 de oameni mi-au fost alături, la spital

"În 2017, am trecut printr-un moment greu de gestionat din punct de vedere emoțional. Și mi-a rămas clar în minte că mi-a fost la fel de greu să le dau vestea părinților mei cum mi-a fost să procesez vestea, să accept riscul bolii în sine. Înăuntrul meu a fost furtună și am preferat să păstrez povestea pentru noi.

Am avut norocul de a ajunge pe mâini excelente. M-am operat (vreo 20 de oameni mi-au fost alături la spital atunci când m-am trezit, ei mi-au dat foarte multă putere), iar biopsia a infirmat temerile. La reanimare au intrat pe rând mama, Cabral, fratele meu. Amețită cum eram, încercam să fiu vigilentă și le-am pus pe rând aceleași întrebări pentru a mă convinge că au toți trei aceleași răspunsuri, aceeași versiune, cea adevărată. Sunt mega norocoasă, iar de atunci am rămas cu un obicei excelent. Prevenția e nelipsită", a povestit Andreea Ibacka, pentru viva.ro.

"N-am povestit asta atunci"

Vedeta a mai trecut prin momente grele. În urmă cu ceva timp, Andreea Ibacka a povestit despre momentul în care era să nască prematur, departe de România.

"N-am povestit asta atunci, însă în 2018 am fost la un pas de a naşte prematur. Aveam 27 de săptămâni de sarcină, un copilaş de aproximativ 1 kg în burtică şi eram în ”vacanţă” în Malta. Timp de câteva zile am avut contracţii aproape fără pauză. Dese, regulate, aşa cum nu ţi-ai dori să apară înainte de termen. Iar pe insulă am descoperit un sistem sanitar complet nepregătit, trăind tot timpul cu senzaţia că aplicaţia mea de sarcină îmi oferă mai multe informaţii preţioase decât personalul de gardă cu care am interacţionat la "cel mai bun spital privat de-al lor".

M-au anunţat că urma să nasc în noaptea respectivă şi apoi m-au trimis înapoi la hotel, pentru a nu se complica cu o turistă cu probleme de sarcină. Pe ieşire "m-au liniştit", în schimb, spunându-mi că sunt şanse ca bebeluşul să supravieţuiască", a povestit Andreea Ibacka.

"M-am întors în România şi cu multă grijă din partea doctorului meu, cu rugăciuni, cu tratament, cu repaus la pat timp de 6 săptămâni, am născut peste termen (la 41 de săptămâni) o fetiţă perfect sănătoasă. Ştiu, sunt un caz norocos!", a mai spus actrița.

