Anca Dragu, despre votarea guvernului Cioloș: „Nu știm să facem jocuri ascunse”

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, iar USR PLUS este pregătit să vină cu soluții.Din păcate, refuzul PNL de a reface coaliția nu face decât să adâncească această criză, iar USR nu poate gira acest blocaj politic. De aceea, Cabinetul Cioloș va merge în Parlament cu un program de guvernare concentrat asupra gestionării crizei sanitare și crizei prețurilor la energie. Noi, USR, nu facem politică așa cum se așteptau mulți, nu știm să facem jocuri ascunse și nici să dăm curs intereselor din culise. Știm că trebuie să fim responsabili, serioși și predictibili”, a spus președintele Senatului, într-un mesaj pe Facebook.

„Tocmai de aceea am reacționat atunci când principiile noastre au fost încălcate, chiar dacă știam că vom risca să fim criticați. Pentru că e normal să îți asumi critici din partea oamenilor atunci când faci parte dintr-o echipă de guvernare. Nu am avut în minte câștiguri politice atunci când am luat deciziile în partid, am știut doar că trebuie să fim corecți, că așa s-a născut acest partid, din revoltă și dorința transparenței, și nu ne-am abătut de la calea pe care am ales-o. Dacian Cioloş este unul dintre puținii politicieni capabili să prioritizeze responsabilitatea guvernării țării în fața carierei personale. Nu pentru funcții și carieră a făcut acest gest, ci pentru principiul corectitudinii. Rămânem dedicați reformelor pe care le-am început. Nu avem timp de pierdut”, a conchis ea.

Lista cabinetului care va fi votat în Parlament

Lista de miniștri și programul de guvernare, validate de Comitetul Politic, vor fi depuse luni în Parlament de premierul desemnat Dacian Cioloș.

Prim ministru - Dacian Cioloș

Ministerul Finanțelor - Dragoș Pîslaru

Ministerul Afacerilor Interne - Alin Stoica

Ministerul Afacerilor Externe - Dan Barna

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - George Cățean

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Mihai Goțiu

Ministerul Justiției - Stelian Ion

Ministerul Apărării Naționale - Nicu Fălcoi

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - Claudiu Năsui

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Cristian Ghinea

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Ionuț Moșteanu

Ministerul Energiei - Cristina Prună

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Cătălin Drulă

Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Oana Țoiu

Ministerul Sănătății - Ioana Mihăilă

Ministerul Culturii - Iulia Popovici

Ministerul Tineretului și Sportului - Tudor Pop

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - Monica Berescu

Ministerul Educației - Corina Atanasiu.