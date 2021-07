Anamaria Prodan, audiată la DNA. Declarații de ultimă oră. Intervine avocatul

Anamaria Prodan a fost audiată la DNA în calitate de martor într-un dosar ce vizează acționariatul de la Rapid. 'Este ceva legat de Rapid, un dosar vechi din 2015.', a spus Anamaria Prodan.

'Nu privea o chestiune în care doamna Prodan să fie implicată. Era o chestiune cu alte persoane, posibili acționari sau nu de la clubul Rapid. Doamna nu are absolut nicio problemă.', a intervenit avocatul.

Avocatul a mai completat, parafrazândul pe procurorul-șef adjunct de secție, că Anamaria Prodan este 'un veritabil martor. Atât și nimic mai mult'.

Ulterior, avocatul Anamariei Prodan a declarat că dosarul este din 2016, iar 'restul din dosar nu vă pot spune'.

Întrebată dacă ea a făcut transferuri și la Rapid în perioada respectivă, Anamaria Prodan a răspuns afirmativ: 'Da, întotdeauna. Și este o chestie oarecum normală, dacă se instrumentează un caz și ai participat la un transfer sau o discuție, să fii chemat ca martor.'

Apariția Anamariei Prodan la DNA vine după o perioadă în care presupusul divorț al ei de Laurențiu Reghecampf a fost subiectul principal al tabloidelor.

Ce spunea Prodan despre scandalul cu divorțul

În legătură cu acest subiect, Anamaria Prodan a declarat recent, la GSP Live că: 'Lumea îmi spunea *Ai văzut ce a zis Gigi? Că bărbatul tău are de 8 ani amante prostituate*. Dar unde se văd ei? Că suntem tot timpul împreună! Laur a fost sunat la câteva minute (n.r- după ce a declarat că divorțează) de altcineva, ce a zis acolo? Acolo ce a zis? A spus că nu știe despre ce e vorba, că e în străinătate, că nu are chef de prostiile astea și nu-l interesează. De câți ani divorțăm noi? De câți ani sună lumea și întrebă *Divorțezi? Divorțezi? Divorțezi?*.

Dacă făceam petreceri la Snagov, era și Reghe acolo. Și nu suntem swingeri ca să avem relații intime... Am auzit și asta. Se aruncă tot felul de nenorociri, eu sunt dracul de pe baltă. Toată lumea vorbește. Și e normal să vorbească pentru că sunt frumoasă, deșteaptă și am bani. Din 2005, nu a venit nimeni cu o poză, cu un film și să arate că *Anamaria s-a culcat cu ăla...*. N-a existat! Eu nu am vorbit niciodată aiurea, fără să îmi asum. În perioada asta, eu am deranjat foarte mult. (...) Într-un timp foarte scurt am umilit mulți *importanți*'.