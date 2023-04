Analiză: Cel mai recent plan american de a lovi economia Chinei. Ce pregătește administrația Biden

Este China încă o țară în curs de dezvoltare? Dezbaterea este în desfășurare în Statele Unite, unde Casa SUA tocmai a aprobat în unanimitate un proiect de lege care Republica Populară Chineză va fi privată de eticheta de ”țară in curs de dezvoltare” în organizațiile internaționale. Un statut care, de fapt, oferă gigantului asiatic acces la împrumuturi preferențiale și alte beneficii economice.

Publicația Inside Over, scrie că măsura americană intitulată ”PRC Is Not a Developing Country”, a fost aprobată în unanimitate cu 415 voturi și și este creată pentru a se asigura că RPC nu primește tratament preferențial sau asistență în cadrul organizațiilor pentru statutul său de țară în curs de dezvoltare.

În termeni mai concreti, acest proiect de lege ar permite Guvernului SUA să se opună etichetării Chinei ca țară în curs de dezvoltare în temeiul oricărui tratat sau alt acord internațional la care Washington este parte.

Proiectul de lege, înainte de a deveni efectiv, trebuie să treacă de obstacolul Senatului și să fie aprobat, de fapt, de președintele Joe Biden.

Scopul proiectului de lege al SUA

Pe scurt, proiectul de lege ”RPC nu este o țară în curs de dezvoltare” are scopul de a cere secretarului de stat să se angajeze să încerce să obțină schimbarea statutului Chinei la ONU și la alte organizații internaționale din care China și Statele Unite sunt membre. Scopul este ca China să fie considerată o ”țară dezvoltată” și cu un ”venit mediu-mare”.

”China este a doua cea mai mare economie din lume, reprezentând 18,6% din economia globală”, a declarat Young Kim, un deputat republican care a introdus măsura. ”Economia sa este a doua după Statele Unite, care este considerată o țară dezvoltată, așa ar trebui considerată China – a adăugat el – în schimb este considerată o țară în curs de dezvoltare și folosește acest stat pentru a-și bate joc de sistem și a dăuna țărilor care au cu adevărat nevoie.”

Ce înseamnă ”o țară în curs de dezvoltare”

În ciuda faptului că este a doua cea mai mare economie din lume, după Statele Unite, China este considerată o țară în curs de dezvoltare de către unele organizații internaționale, inclusiv Națiunile Unite.

O astfel de desemnare, potrivit parlamentarilor americani, ar putea permite unor națiuni să primească privilegii sau flexibilități speciale în anumite tratate sau organizații. Dacă China nu ar mai fi o țară în curs de dezvoltare, acest lucru ar putea eroda drastic unele dintre beneficiile pe care le-ar primi China în cadrul diferitelor organizații internaționale.

Organizația Mondială a Comerțului, de exemplu, oferă țărilor în curs de dezvoltare ”tratament special și diferențiat” menit să crească oportunitățile comerciale ale acestor țări. Statutul actual al Chinei de ”națiune în curs de dezvoltare” îi permite, de asemenea, acces la împrumuturi pentru dezvoltare de la Corporația Financiară Internațională (IFC) a Băncii Mondiale.

