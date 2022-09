Ana Maria Prodan, primele declarații după ce s-a bătut cu Laurențiu Reghecampf. "A venit de fapt să-și amenințe copilul. Ne temem pentru viața noastră"

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns vieri seara la secția de Poliție Snagov, după ce s-au luat la bătaie. Martor la întreaga scenă ar fi fost unul dintre șoferi.

La audieri, potrivit unor surse, Anamaria Prodan le-a spus polițiștilor că Reghecampf ar fi luat-o de păr. "Mi-a fost milă să-l calc în picioare", a spus Anamaria. Reghecampf ar fi susținut în fața polițiștilor că a fost pălmuit de impresară, în timp ce Anamaria Prodan ar fi mărturisit același lucru la audieri, că ea ar fi fost cea lovită de Reghe. Potrivit surselor Realitatea Plus, cei doi nu au încetat cearta nici în secția de Poliție, unde și-a făcut apariția și o ambulanță. Polițiștii au emis ordine de protecție provizorii. Ulterior, Ana Maria Prodan a vorbit în fața presei despre acest scandal.

"Dacă se întâmpla lucrul acesta când am făcut prima plângere că ne temem pentru viața noastră, nu ajungeam să vină Laurențiu Reghecampf, duhnind a alcool, abia se ține pe picioare. Poliția nu vrea să ia probe de sânge, nu vrea nimeni să facă nimic, toată lumea se uită și zâmbește că noi locuim în Snagov și suntem celebrități, și acum, același polițist care acum câteva luni mi-a luat mie declarație când, la fel, a venit peste noi în casă, la fel a venit în stare de ebrietate cum este și acum, îl veți vedea cum arată. Nu se poate să stăm să ne omoare în casă și să vină poliția și să își dea seama pe urmă că au greșit că nu au luat prima dată măsuri", a spus Ana Maria Prodan.

VEZI ȘI: Bătaie între Laurențiu Reghecampf și Ana Maria Prodan. Polițiștii au emis ordine de protecție provizorii

De la ce ar fi pornit scandalul

Întrebată de la ce a pornit conflictul, aceasta a spus: "Nu a pornit de la nimic. Îl veți vedea cum este, a început să înjure, mi-a înjurat finul, a dat în fin, că îl omoară, ne amenință cu moartea pe toți că el e Laurențiu Reghecampf, că mă bagă la pușcărie, că cel mai bun prieten al lui, domnul Budeanu mă face zob în presă, mă amenință cu filme, nu știu ce filme are, a înregistrat fetele în casă. Gata, s-a terminat. Am tăcut, am zis că suntem persoane publice, suntem exemplu, copilul meu suferă. Te rog, domnule Laurențiu Reghecampf, de un an de zile te rog să divorțezi, ai o nouă familie, ai o nouă viață, ai copii, haide să rămânem amici și dacă vreodată vrei să îți vezi copilul ești binevenit. A venit astăzi după atâtea luni de zile și l-a amenințat că îl ia cu forța, ne-a făcut în toate felurile".

Întrebată dacă a fost lovită de Laurențiu Reghecampf, Ana Maria Prodan le-a spus jurnaliștilor că a fost agresată. Cât despre motivul pentru care Laurențiu Reghecampf a venit la ea acasă, impresara a spus: "A venit să-și exercite dreptul să își vadă copilul, dar a venit de fapt să-și amenințe copilul, că îl ia el cu forța, că mă bagă pe mine în pușcărie, că mă omoară, că mă bagă în pământ".

Ana Maria Prodan a fost întrebată și despre zvonurile din presă potrivit cărora Laurențiu Reghecampf ar fi vrut să își ia fiul pentru botezul bebelușului pe care îl are cu noua lui iubită, dar Prodan a susținut că nu a existat o astfel de cerere din partea fostului ei soț. În plus, impresara spune că Laurențiu Reghecampf l-a agresat și pe șoferul ei.

"I-a rupt tricoul, l-a zgârâiat. M-am băgat între ei, la-m împins, l-am luat, am încercat să îl calmez, i-am spus că îi fac plângere penală, că nu e normal ce face. Nu te înțelegi cu el. Deci acum polițiștii îl țin acolo ca să-și revină", a mai spus aceasta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News