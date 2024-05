Eurovision ratat pentru România. Mihai Trăistariu: Am auzit că nici în următorii ani nu vom mai participa

"Din păcate, regulamentul prevede că doar postul național poate organiza selecțiile pentru Eurovision. L-au subțiat de la an la an, l-au făcut din ce în ce mai slab, audiența a scăzut foarte mult. Nu s-a mai investit, nu s-au mai găsit sponsori. Părerea mea e că, dacă ar fi avut oameni care știu marketing, puteau găsi bani. E cel mai mare concurs de pe planetă. Știu că sunt costuri. Anul acesta e an politic, toată țara e plină de bannere care costă miliarde și nu au mai avut bani și pentru Eurovision”, a declarat Mihai Trăistariu pentru cancan.ro.

"România nu e în concurs. Eu mă uit pe Youtube. E alegerea lor să nu transmită. Se plătește, e ca la fotbal. Ceva nu e în regulă însă. Am fost prin TVR și am auzit că nici în următorii ani nu vom mai participa. Ceea ce nu-i deloc normal. E o prostie. Așa au făcut și cu Cerbul de Aur și l-au distrus”, a mai spus artistul.

Decizia TVR

TVR a decis ca România să nu participe anul acesta pe motiv că bugetul SRTv nu permite alocarea fondurilor necesare pentru Eurovision 2024, având în vedere prioritățile anului

curent: Jocurile Olimpice de vară de la Paris și procesul continuu de retehnologizare.

"Constrângerile financiare și dorința de a reprezenta România la un nivel înalt de performanță sunt motivele care stau la baza deciziei Consiliului de Administrație (CA) de a nu participa la Eurovision Song Contest (ESC) în acest an", a explicat TVR.

Cea mai slabă performanță a României la Eurovision

Anul trecut, Theodor Andrei, reprezentatul României, nu a reușit obținerea vreunui punct în semifinală, fiind aspru criticat.

"Eu am avut mereu atitudinea asta curajoasă și am auzit de multe ori că atunci când voi urca pe scenă o să mă dărâme emoțiile. Dar am fost bine. De când am urcat am scenă am zis "Ok, deci așa e treaba aici. Trebuie să facem treabă". Totul a fost bine. A fost mai bine la repetițiile cu public, pentru că au fost și câteva show-uri cu public înainte de semifinala emisă. A fost totul foarte bine, echipa de acolo a fost receptivă cu schimbările pe care le-am cerut noi legat de cadre. Partea mea, ce am avut eu de făcut, cu cântatul, cu melodia și cu prezența scenică, da, eu sunt mulțumit de mine”, declara Theodor Andrei, anul trecut, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

