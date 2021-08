Ana Maria Prodan, implicată într-un dosar al unui club de fotbal

Impresara sportivă Ana Maria Prodan este parte a unui dosar care ar putea decide soarta unui club de fotbal din România. Se pare că problemele pentru impresară nu se opresc doar la planul personal, iar ghinionul se ține de ea, afectându-i și partea profesională, scrie Realitatea Sportivă.

Prodan a fost implicată de curând într-un dosar juridic din care mai face parte și unul dintre presupușii amanți ai impresarei.

Probleme juridice la conducerea clubului

Dosarul reiese în urma unui contract încheiat cu Dunărea Călărași în perioada în care echipa era antrenată de Dan Alexa. Clubul din Călărași are grave probleme financiare, intrând în insolvență. Mai mult, fostul președinte al clubului, Florin Brișan, a fost trimis în judecată pentru delapidare, figurând și ca parte vătămată într-un dosar de șantaj și cămătărie. Brișan s-a asociat pentru o afacere cu Vasile Boșnigeanu, poreclit „Americanu’ ”, un interlop notoriu. În urma unor datorii imense, soția sa a fost nevoită să facă credite la bănci, pentru ca mai apoi, cuplul să ceară ajutorul procurorilor.

În perioada în care echipei îi mergea bine și visa la Liga 1, fiind antrenată de Dan Alexa, contractele jucătorilor erau intermediate de Ana Maria Prodan. Tot în aceeași perioada clubul a început să cheltuie mai mult decât și-ar fi putut permite, iar în acte au fost descoperite intermedieri care figurau doar pe hârtie.

Ana Maria Prodan, în pragul divorțului

Scandalul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf mențin primele pagini ale ziarelor din România, dar a ajuns și în presa internațională. Anamaria Prodan îl acuză pe Laurenţiu Reghecampf că nu l-a dat în judecată pe Gigi Becali, după ce finanţatorul de la FCSB a jignit-o la TV.

"Nu e treaba mea ce hotărăşte Reghecampf", e replica prin care Prodan întăreşte ruptura de soţul ei.

Gigi Becali şi Anamaria Prodan sunt în plin scandal după transferul lui Man la Parma, iar acum, impresara nu a ezitat și l-a făcut praf pe Gigi Becali, dar a transmis și un mesaj subtil în scandalul divorțului cu Laurențiu Reghecampf.

"Gigi Becali știe că o singură dată dacă mai deschide gura despre familia mea o să mă rog la Dumnezeu să amuțească pe veci. O să-i fie rușine să mai iasă din casă și o să-i fie rușine să-si privească familia în ochi dacă vorbesc eu.

Ăla e circ ieftin! Cât despre credință?! Nu are habar!

Gigi, prieten cu Reghe? Păi, îl umilea pe la TV, îl numea trădător. Îi jignea nevasta la TV! I-a distrus imaginea și munca de o viață. Vorbea gura fără el, ca de obicei. De amante, cadouri, investiţii etc… Poate să fie Reghe prieten cu așa specimen? Eu, în locul lui, îl dădeam în judecată și sincer îi luam ‘maul’!

Dacă are dovezi, să se apere, ok. Dacă nu, să plătească până se satură să mai jignească. Toți am tolerat un individ… Am râs cu poftă la toate inepțiile rostite de el la TV, însă nu ne-am gândit că el chiar crede că noi îl și respectăm sau admirăm chiar! Greșeală colectivă, zic eu.

Poate ne trezim si realizăm că din glumă și plictiseală, am dat nas si forță cui? Nu e treaba mea ce hotărăște Laurenţiu, până la urmă. Dacă Becali nu are dovezi, sfatul meu este să-l dea în judecată", a spus Anamaria Prodan potrivit digisport.ro.