Cazul patronului clubului gay care racola minori. Antonella Lerca atacă Asociația Accept pentru că tace

Clubul Delirio, situat în centrul orașului Cluj-Napoca și cunoscut drept un spațiu destinat comunității LGBTQIA+, se află în mijlocul unei anchete ample a procurorilor DIICOT, care au descoperit că locația funcționa ca un hub de trafic de droguri și trafic de minori. Potrivit informațiilor din dosar, investigațiile au scos la iveală implicarea mai multor persoane, inclusiv a unor angajați ai clubului, în vânzarea substanțelor ilegale și manipularea minorilor să întrețină relații sexuale.

Pe lista de suspecți se află L.D., patronul clubului, împreună cu alți trei indivizi. Dosarul instrumentat de DIICOT arată o imagine detaliată a rețelei de trafic de droguri care opera în interiorul clubului Delirio și în proximitatea acestuia.

Ancheta DIICOT relevă că Dunăreanu ar fi oferit droguri și bani minorilor în schimbul serviciilor sexuale și i-ar fi încurajat să întrețină relații sexuale și cu alte persoane, în schimbul altor stimulente financiare și substanțe interzise.

Activista Antonella Lerca a condamnat organizațiile queer care nu discută pe subiectul acesta, în condițiile în care, despre D., presa din Cluj scrie că ar fi un activist proeminent, care organizează inclusiv marșul pride de acolo.

„Organizațiile LGBT tac pentru că agresorii joacă un rol atât de bun încât ONG-urile nu își dau seama ce se întâmplă. Asta, ori poate sunt deja în proiecte care trebuie terminate și trebuie să îi mențină pentru a putea obține finanțare. În orice caz, e foarte grav că tac. Suntem în plin an electoral și subiecte de genul sunt folosite drept carne de tun pentru voturi. E ocazia ideală pentru AUR să atace comunitatea. ONG-urile ar trebui să le facă traininguri persoanelor din conducere și să le verifice pentru a se asigura că nu își folosesc funcția pentru a abuza voluntari.

Totodată, organizațiile trebuie să se dezică complet de acest personaj. Prin presă se vehiculează că ar fi nu știu ce lider. Ce lider a fost ăsta? E un bărbat alb, privilegiat, care a făcut bani cu un club. Pentru el, acel club a fost doar o văcuță de la care mulgea lapte. În plus, a găsit oportunitatea, în felul ăsta, să își pândească prada. E groaznic să lăsăm presa să îl descrie drept mare activist”, a declarat Antonella Lerca, pentru redacția noastră.

Antonella Lerca: Accept a colaborat de la început cu Dunăreanu

„Eu am ales să vorbesc, nu pot să tac. Toată lumea tace, organizația LGBT tac. Dacă tăceți, dragi asociații, nu faceți altceva decât să dați apă la moară f#sciștilor. Eu am avut foarte puține interacțiuni cu Dunăreanu. Era foarte toxic. Nu mi-a plăcut și n-am avut niciodată colaborări cu el și nici nu mi-aș fi dorit. Singura organizație cu care am colaborat de la Cluj a fost Queer Sisterhood Cluj.

Accept a colaborat de la început cu L.D. și culmea e că Accept acum nu vrea să iasă public, să condamne aceste acte oribile. Evident că este un caz izolat, un caz regretabil. Eu, cel puțin, ca femeie trans, nu mă simțeam reprezentată de L.D, oricum era un rasist care nu lăsa femeile trans să intre în club, mai ales dacă erau de etnie romă.

Poate unii dintre voi ați știut și ați ținut chestia asta ascunsă. Îmi apar mesaje în care lumea spune că s-a știut. Circulă voci că și în București, în lumea activiștilor gay, există persoane homosexuale activiste care fac sex cu minori. Nu am dovezi concrete, doar bârfe de coridor. Dar sper ca asociațiile să nu-i țină la sânul lor doar pentru a mânca din proiecte. Sper să nu țină la sânul lor pedofili. Sper să elimine orice personaj asupra căruia planează vreun un dubiu de pedofilie și de sex cu minori”, a mai spus Antonella Lerca și în cadrul unui videoclip postat pe Instagram.

