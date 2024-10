Rodica Mandache, destăinuiri dureroase despre sărăcia din copilărie: "Nu aveam destulă mâncare. Când cineva ne-a adus un pachet mare cu carne am zis că e de la rugăciune"

Îndrăgita actriță Rodica Mandache a fost prezentă în emisiunea "40 de întrebări" unde a făcut mai multe destăinuiri în premieră.

S-a simțit mai mereu "rățușca cea urâtă"

"Nu e că celelalte colege nu mă primeau, ci se ascundeau de mine. Nu voiau să știu și eu ce se întâmplă. Acum, de câte ori vorbesc cu ele, fac o călătorie în timp și mă duc într-un loc unde mă simt foarte bine. Numai eu am fost actriță, iar ele se bucură ca și cum au ajuns și ele actrițe. Liceul a fost o perioadă, frumoasă, bună, cu niște profesori extraordinari, toți colegii mei au ajuns bine. Acum, una dintre fete m-a sunat și mi-a spus că s-au întâlnit și... erau atâtea bastoane... Eu încă alerg. Eu nu m-am simțit rățușca cea urâtă pentru că eram urâtă, pentru că eram chiar drăguță. Dar mă simțeam așa din cauza unor lucruri care lipseau" a mărturisit Rodica Mandache în emisiunea lui Denise Rifai.

Amintiri despre părinți

Rodica Mandache, cea mai mare dintre cei patru frați, a fost și cea mai alintată. Deși a iubit nespus de mult perioada copilăriei, greutățile au fost atât de mari încât, spune doamna teatrului românesc, de multe ori nu aveau ce mânca. Își amintește chiar că o rudă îi tot spunea mamei să-i dea spre adopție unul dintre copii. Însă niciodată nu a fost mai fericită ca atunci, recunoaște actrița.

„Am iubit foarte mult acea perioadă, sunt un om norocos, pentru că am avut niște părinți extraordinari. Viața noastră era frumoasă eram săraci și trăiam într-o lume care parcă avea niște cordoane legate la fiecare poartă să știe ce se întâmplă cu celălalt. Nu aveam mâncare destulă, mama făcea mereu sfeștanie, bănuiesc că ne mergea rău. Odată chiar atunci când era preotul în casă cineva ne-a adus un pachet mare cu carne. Eu am zis că e de la rugăciune. Viața era frumoasă nu pentru că era opulență, nu pentru că plecam în concediu, ci pentru că tot lumea avea grijă de toată lumea și exista respectul. Fiecare respecta pe toată lumea”, a mai spus artista.

Mama artistei a adus-o pe lume la o vârstă foarte fragedă, „nu erau nici 20 de ani între noi”. Provenind dintr-o „familie nemțească”, era o persoană strictă, organizată și profund religioasă. Totuși, artista nu își amintește ca mama ei să-și fi pedepsit vreodată copiii. „Tata era cel mai bun om de pe pământ, dar mama era foarte severă, nimic nu trecea de legile ei. Actriță fiind m-am îmbolnăvit și am intrat în spital, a venit mama și când m-a văzut în pat a izbucnit în plâns. Șocul meu a fost atât de mare că după două zile m-am făcut bine și am ieșit. Mama era foarte talentată în toate. Mi-amintesc că odată am scrie lecția urât și trebuia să plec la școală. S-a uitat, a spus că e groaznic și mi-a rupt pagina, nu avea milă de nimic. M-am dus la școală fără lecția făcută. Pare un lucru mititel, dar era foarte grav atunci”, a declarat Rodica Mandache.

