Pleacă Aurelian Temișan din juriul "Te cunosc de undeva"? A semnat cu o altă televiziune pentru un show nou

Aurelian Temișan a dat primele declarații, după ce s-au răspândit zvonuri despre o posibilă ieșire din juriul emisiunii „Te cunosc de undeva!”. Îndrăgitul jurat de la „Te cunosc de undeva” a vorbit după ce a semnat un contract cu TVR pentru emisiunea „Vedeta familiei”. Speculațiile privind renunțarea sa la show-ul de la Antena 1 au stârnit interesul fanilor, dar Temișan a dorit să lămurească lucrurile, subliniind că va continua să fie implicat în ambele proiecte, beneficiind de sprijinul Antenei 1 pentru noua sa activitate la TVR.

Astfel, artistul va fi prezent în sezonul 5 al emisiunii „Vedeta familiei”, care va avea premiera duminică, 3 noiembrie, la TVR 1. Această emisiune îl readuce pe Aurelian Temișan în rolul de jurat, o poziție pe care o apreciază și care este bine primită de public. „Este un proiect adiacent pentru că în perioada asta nu am avut Te cunosc de undeva și am primit confirmarea de la Antenă să pot să particip la Vedeta familiei. Este un proiect de suflet, este o emisiune de copii, deci nu are legătură”, a mărturisit Aurelian Temișan.

Contactat de TVMania, Aurelian Temișan a clarificat că emisiunea „Te cunosc de undeva” rămâne un proiect important pentru el și că va continua să facă parte din echipa sa. „Nu știu exact când vor începe filmările pentru Te cunosc de undeva, dar nu cred că vor debuta până la sfârșitul anului. În ceea ce privește Vedeta familiei, am terminat deja filmările. Am avut cinci zile de filmare, timp în care s-au realizat câte două emisiuni pe zi. Totuși, eu am participat doar la cele de dimineață, deoarece după-amiaza aveam repetiții. Prin urmare, Vedeta familiei se va încheia cu mult înainte ca noi să începem filmările pentru emisiunea de la Antena 1. (...) Așadar, nu vom începe filmările pentru Te cunosc de undeva în acest an, iar proiectul de la TVR se finalizează înainte de sfârșitul anului,” a explicat Aurelian Temișan.

Experiență nefastă la Urgențe

Recent, Aurelian Temișan a generat îngrijorare în rândul fanilor săi după ce a avut o experiență anevoioasă cu serviciile de urgență din România. Artistul a povestit pe rețelele sociale că a solicitat o ambulanță din cauza unor probleme de sănătate, dar a fost nevoit să aștepte timp de două ore pentru a primi ajutor. Atunci când a sunat din nou la 112, a aflat că ambulanța nu fusese trimisă încă, ceea ce l-a determinat să își exprime indignarea față de sistemul de urgență, punând la îndoială eficiența acestuia.

"Mulțumesc politicos și aștept. Și aștept… și aștept… După două ore sun din nou și mi se spune «ambulanța încă nu a plecat». Mă blochez. Efectiv nu știu dacă și cum să reacționez. E strigător și revoltător. Unde e, de fapt ,și de ce se numește sistemul de urgență???”, a scris Aurelian Temișan, în august, pe pagina personală de Facebook.

Postarea sa a avut un impact puternic, mulți internauți împărtășind apoi propriile experiențe negative cu sistemul de sănătate românesc. "Deci și dacă ești artist cunoscut ești batjocorit. Cum mă să stai două ore să primești ajutor?", "Vai și-amar de noi, mori până te preia cineva", "Și ne mai întrebăm de ce pleacă lumea din România" - sunt doar câteva dintre comentariile la postarea din trecut a artistului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News