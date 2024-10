Influencerița din România făcută praf de Oana Pellea și de internauți după o ”postare nesimțită”. Poza prin care și-a pus toată lumea-n cap!

Florin Ghioca, fotograf de teatru, este cel care a adus în atenția publică gestul Alinei Ceușan: ”Din ciclul "jos labele de pe teatru!", vă prezentăm o duduie care crede că e "chill" să te crăcești așa la lojă. Culmea e că balustrada cu pricina e destul de înaltă, nici nu vreau să îmi imaginez cum și-a cocoțat Cruella condurii ăia de vrăjitoare așa de sus! Dacă ar veni la TNB i-aș da banii pe bilet, numai să plece. But wait, e influensără, ea așteaptă invitații, nu dă banii aiurea...”. Imediat, internauții i-au comentat: ”O țoapă parvenită”, ”Credeam că-i postare de Halloween, da' n-am greșit: e înspăimântătoare!”, ”Nu se poate așa ceva, este totală lipsă de bun simț, respect și decență”, ”Dacă nu se știa că e o țărancă, acum e un pic mai clar”, ”Ochelarii de lângă paharul de "șămpănie" îs pentru focurile de artificii?”.

”Cât prost gust, câtă vulgaritate…”

Actrița Oana Pellea și-a scris revolta: ”O persoană de sex feminin, “influencer” de profesie, nu dau nume pentru că NU doresc să-i fac reclamă, a postat o fotografie, pe o rețea socială, în care își etalează picioarele ridicate pe balustradă unui balcon dintr o sala renumită de spectacol… E un selfie de picioare… dizgrațios, nesimțită postare. Nu mă interesează că nu era un spectacol de teatru ci un eveniment de “fashion”. Am recunoscut balconul… Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu împreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcati elegant, în semn de respect pentru sala de teatru și pentru actori. Știu, pentru că eu i-am invitat la premieră cu “Noaptea furtunoasă” în regia lui Mihai Mănuțiu… Pe balustrada unde persoana și a trântit ostentativ pantofii… cândva au trecut mâinile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie, etc. Am înțeles că a vrut să provoace, am înțeles că își face reclamă cu o postare nesimțită… și totuși… câtă lipsa de bun simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate… Dacă persoană respectivă îmi citește postarea (m-aș mira), îi spun atât: SĂ VĂ FIE RUȘINE! Postarea am văzut-o pe pagina Florin Ghioca. Nu cunosc personal “duduia” (Slavă Domnului) și nici nu doresc să o cunosc”.

La fotografia de pe profilul Alinei Ceușan, comentariile critice sunt de neoprit:

- Te-a făcut Oana Pellea de (...), bine că nu ți-a dat numele, teăar fi făcut mai celebră! De ce nu te-ai aruncat în cap de acolo? Ți-ar fi stat mai bine! Tot O. Pellea zicea că acolo a stat și domnul Paleologu, tu știi cine este, oare, acest domn? A cântat mai demult cu Vali Vijelie, doar atât îți pot spune”/ Credeți că știe cine e Oana Pellea?

- Atât s-a putut...

- Penibil de jenant... Lipsă educație, lipsă civilizație, lipsă bun simț. Moștenire pentru copil.

- Jalnic! Rușine! De prost gust! De educație și bun simț nici nu se poate discuta.

- Să-ți fie rușine!

- Urâți pantofi, iar de ochelarii Romeo fantastik nici nu mai spun. Cât despre gest, "va rugăm închideți telefoanele și băgați vacile în grajd!".

- Din ciclul "când se urcă scroafa-n copac".

Alina Ceușan a făcut respectiva fotografie la un eveniment de modă, desfășurat în Teatrul Odeon.

