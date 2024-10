Cântăreaţa Cardi B a fost internată de urgență. Și-a anulat concertul din weekend

Cântăreaţa şi actriţa americană Cardi B şi-a anulat un concert pe care urma să-l susţină sâmbătă în cadrul festivalului One MusicFest din Atlanta, Georgia, din cauza unei afecţiuni medicale pentru care a fost internată de urgenţă, transmite Agerpres.



Problema medicală a apărut la aproape două luni de la naşterea celui de-al treilea copil al artistei, după cum a relatat chiar ea pe contul său de Instagram. "Sunt foarte tristă să împărtăşesc această veste", a mărturisit Cardi B într-un mesaj, pe reţeaua socială, "dar în ultimele zile am fost în spital pentru a mă recupera după o urgenţă medicală şi nu voi putea cânta la ONE MusicFest".



Cântăreaţa în vârstă de 32 de ani nu a oferit detalii cu privire la starea sa de sănătate, adăugând însă că regretă că nu se va putea întâlni cu fanii săi în acest weekend.



"Mulţumesc pentru înţelegere şi în curând mă voi întoarce mai bine şi mai puternică. Nu vă faceţi griji. Vă iubesc pe toţi", a precizat artista din New York.



Reprezentanţii festivalului i-au urat însănătoşire grabnică, adăugând că încearcă să găsească un înlocuitor în programul evenimentului. "Din păcate @iamcardib a anunţat că nu mai este disponibilă să ni se alăture anul acesta din cauza problemelor de sănătate. (...) Lucrăm din greu pentru a găsi un înlocuitor la această dată târzie", au transmis responsabili din cadrul festivalului pe contul oficial de Instagram al evenimentului.



Cardi B a născut cel de-al treilea copil în luna septembrie, la doar o lună după ce a cerut divorţul de rapperul Offset, după şapte ani de căsnicie.

