Teo Trandafir are o obsesie cu patul. Nu se simte bine dacă e altfel. "Trebuie să fie mereu..."

Pentru Teo Trandafir, igiena personală și curățenia sunt mai mult decât prioritare în viața de zi cu zi. Aceasta recunoaște că iubește ordinea și disciplina și are o rutină aparte înainte de emisiuni sau apariții în public. Îi place să-și ia timp pentru a se parfuma, pentru a se ruja cu nuanțele preferate și mai ales pentru a-și spăla părul pe care oricum îl reîmprospătează în fiecare zi.

„Eu cred cu putere că dacă ești curat, restul vine de la sine. Dacă eşti spălat în fiecare zi pe cap, mai ales în condiţiile în care noi folosim tone de fixativ, dacă eşti demachiat corect, dacă eşti dat cu o cremă hidratantă, dacă dormi în condiţii foarte curate, este cel mai important. La mine, patul trebuie să fie perfect, alb complet, altfel nu mă simt bine.

Cred că igiena personală este o chestie de care lumea ţine seama prea puţin în ritualul de îngrijire. Se dau cu creme, se dau cu parfum fără să se spele, se dau cu deodorant peste stratul de mizerie – ori asta la frumuseţe nu are cum să ducă. Cred că primul pas este să te speli temeinic, după care vezi tu cu ce îţi mai dai”, spunea Teo Trandafir în trecut pentru csid.

Teo are și un ritual de la care nu se abate niciodată înainte de filmări: „Niciodată nu refuz o bomboană de ciocolată”, spune prezentatoarea, care face echipă excelentă cu Ilinca Vandici la Kanal D. În timpul liber, Teo preferă un look natural, însă pentru filmări se bazează pe specialiști. Pasiunea ei rămâne rujul roșu și recunoaște: „Pe masa mea de machiaj am întotdeauna cel puțin cinci nuanțe de roșu.”

Relația cu Maia s-a schimbat

Teo Trandafir a vorbit recent despre cum evoluează relația cu fiica sa, Maia, pe măsură ce aceasta se apropie de vârsta de 20 de ani. Teo a menționat că, fiind acum adult, Maia are propriile planuri și priorități, iar acest lucru a influențat timpul petrecut împreună. Deși recunoaște că Maia, asemenea tinerilor la vârsta ei, ar putea să îi ascundă anumite aspecte din viața personală, Teo apreciază maturitatea cu care fiica sa gestionează comunicarea și momentele importante din relația lor. Deși nu mai au același tip de activități comune ca înainte, Teo acceptă această tranziție, încurajând-o pe Maia să își urmeze propriul drum​. „Maia este foarte bine, la vârsta la care își croiește drumul în viață. Lucrurile s-au mai schimbat, nu mai avem aceleași activități împreună. Ne-ar plăcea foarte mult să găsim răgazul să vedem, ca de obicei, filme împreună. Ea îmi povestește cărți pe care eu nu apuc să le citesc și invers” a povestit Teo pentru Ciao.

