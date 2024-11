Momente grele pentru prințul Wiliam. Experienţă ''brutală'' și ''îngrozitoare'' cu ce au pățit Kate Middleton şi Charles al III-lea

Vezi și - Video viral: Apariție inedită! Ce a degustat Regele Charles în Samoa

Prinţul William a vorbit despre momentele grele prin care a trecut familia regală, spunând că 2024 a fost 'probabil, cel mai greu an din viaţa mea' şi o experienţă 'îngrozitoare', relatează vineri DPA/PA Media. Întrebat cum a fost acest an pentru el, William a răspuns: 'Sincer, a fost îngrozitor. A fost, probabil, cel mai greu an din viaţa mea. Aşa că, încercarea de a trece prin toate celelalte lucruri şi de a menţine totul pe linia de plutire a fost foarte dificilă. Dar sunt atât de mândru de soţia mea, sunt mândru de tatăl meu, pentru modul în care au gestionat lucrurile. Dar, din punct de vedere personal, al familiei, da, a fost brutal'.

Diagnosticați cu cancer

Soţia sa, Catherine (Kate), prinţesă de Wales, a vorbit recent despre experienţa sa după ce a fost diagnosticată cu cancer, spunând într-o înregistrare video difuzată de Palatul Kensington că a fost 'incredibil de greu pentru noi ca familie'.

Ea a confirmat că se va întoarce la îndatoririle sale publice după finalizarea tratamentului de chimioterapie. Este, însă, prima dată când prinţul William face astfel de dezvăluiri. Diagnosticul de cancer al regelui Charles al III-lea a fost anunţat în februarie. Monarhul a primit tratament în ambulatoriu pentru o formă nedeclarată a bolii, însă îşi va relua în totalitate îndatoririle şi va reveni la programul normal de vizite oficiale în străinătate anul viitor.

Vizită în Africa de Sud

Prinţul a făcut aceste comentarii cu ocazia unui interviu acordat media britanice care au acoperit vizita sa de patru zile în Africa de Sud, încheiată joi.

Vizita s-a concentrat pe premiul său anual Earthshot Prize, decernat la Cape Town pentru inovatori din domeniul mediului. Prinţul William a organizat ceremonia de decernare a premiului Earthshot într-un eco-dom, miercuri seară, şi, într-un discurs adresat invitaţilor, a descris premiul său pentru mediu drept o 'mişcare pentru schimbare', făcând apel la întreaga lume să i se alăture.

Premiul Earthshot Prize

Premiul Earthshot Prize oferă celor cinci câştigători câte 1 milion de lire sterline (1,3 milioane de dolari) pentru a-şi continua proiectele din domeniul schimbărilor climatice şi protecţiei mediului.

Potrivit site-ului premiului, earthshotprize.org, cei cinci câştigătorii sunt: Altyn Dala Conservation Initiative, Kazahstan (categoria 'Protect and Restore Nature'), Green Africa Youth Organization (GAYO), Ghana (categoria 'Clean Our Air'), High Ambition Coalition for Nature and People, grup internaţional (categoria 'Revive Our Oceans'), Keep IT Cool, Kenya (categoria 'Build a Waste-Free World' şi Advanced Thermovoltaic Systems, SUA (categoria 'Fix Our Climate'), notează Agerpres.

