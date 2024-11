Culiță Sterp regretă că l-a promovat pe candidatul pro-rus Stoianoglo: Nu știu cum am putut fi atât de prost - VIDEO în articol

Culiță Sterp spune că îi pare rău că l-a promovat pe Alexandr Stoianoglo, candidatul pro-rus la alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

"Oameni buni, în primul rând vreau să încep prin a le cere iertare fraților noștri de peste Prut și bineînțeles și țării mele pentru care am datoria asta de patriot pentru situația asta pe care am creat-o pur și simplu fără să îmi dau seama. Aveți tot dreptul să mă judecați, aveți tot dreptul să spuneți tot ce vreți voi. E cea mai mare lecție pe care am primit-o eu în ultimul timp, cea mai mare lecție a mea. Acum când mă uit așa din exterior, sincer nu știu cum am putut să fiu așa de prost și așa de naiv pentru că nu m-am documentat înainte și am crezut în vorbele unui prieten.

Să vă spun exact cum a fost toată treaba asta. M-a rugat un prieten la care am fost și acasă, a fost și el acasă la mine, a fost și la nuntă la frate-miu, și mi-a fost oarecum rușine de el și asta e cea mai mare greșeală a mea că am fost naiv și am crezut prea mult în oameni. De multe ori am avut de suferit că am crezut prea mult în prieteni. El a insistat să-i fac video ăsta, să îl susțin pe omul ăsta. Am vrut să îl ajut că el așa mi-a prezentat situația de acolo: "Bă Culiță avem nevoie de omul acesta aici, vrem să ne ajuți". Hai frate că te ajut. Am avut mare încredere în el, am mers pe vorbele lui și când am văzut clipul ăla pe care mi l-a trimis mi s-a părut așa ok și am zis hai să fie, să facem. Nu mi s-a părut ceva care ar putea dăuna.

Ei bine, ulterior ați văzut și voi ce amploare a luat și ce s-a întâmplat, așa că aveți tot dreptul să mă judecați și nu voi șterge niciun comentariu pentru că le merit pe toate, asta e. Eu ar trebui să rămân la meseria mea de cântăreț, de ce sunt eu, nu să fac videoclipuri despre politică pentru că chiar au fost mulți oameni care m-au rugat să le fac și la noi în țară, să le cânt în campanii și am refuzat, mi-am văzut de treaba mea.

Culiță Sterp: Nu am luat niciun ban

În legătură cu partea asta financiară, foarte mulți credeți că am luat bani, nu am luat niciun ban. Dacă cineva vreodată are vreo dovadă că am luat vreun ban îl rog frumos să o pună aici. În primul rând, eu dacă eram plătit nu aveam voie să șterg video ăla. Eu când mi-am dat seama ce greșeală am făcut l-am șters direct. Ulterior, bineînțeles că mi s-au propus sume mari de bani că păstrez video, să nu îl șterg, să îl las acolo. Le-am spus: băi frate nu îmi bat joc de nimeni, nu există așa ceva. Când am văzut despre ce e vorba eu video îla l-am șters și a așa rămâne șters de pe profilul meu.

Iar pentru cei care vă întrebați de ce nu am șters mai repede videoclipul, nu aveam cum. Eu l-am postat seara, m-am pus să dorm, a doua zi când m-am trezit la amiază și am văzut ce amploare a luat l-am șters. Deci doar o noapte a stat videoclipul pe internet, dar au apucat să îl ia și alți oameni de aceea am venit să explic. Chiar îmi e rușine, plec capul în fața voastră, mi-e rușine de mine și de toată situația asta. Îmi cer iertare", a spus Culiță Sterp într-un videoclip postat pe contul său de TikTok.

V-aş ruga, înainte să comentați, să ascultați până la final, şi mai ales partea de la final! Dummezeu să fie cu voi la alegerile de Duminică şi să vă ajute să fie exact asa cum vreti voi ca de aia am postat video asta acum ca să aveti timp să il vedeti si sa luati decizia corecta! Vă multumesc pentru intelegere si imi cer scuze incă o data. Imi e rusine pentru toata sitiatia creata.

