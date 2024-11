"Mâncarea era închisă cu cheia sus, într-un dulap, și tata zicea că doar el are voie să ia de acolo" Oana Lis, copilărie de coșmar: "Îmi dădea ceai de mac ca să dorm nonstop"

Oana Lis a fost invitată în emisiunea "40 de întrebări" moderată de Denise Rifai unde a deschis sertarul cu amintiri dureroase din copilărie. A povestit despre abuzurile emoționale și sexuale pe care le-a primit din partea tatălui, despre mama care avea probleme psihice și a ignorat-o în primii ani de viață înainte să se stingă la doar 34 de ani, despre restricții la mâncare și atmosfera de neimaginat din casă care au marcat-o profund și i-au lăsat răni pe suflet până în ziua de azi. A avut nevoie de terapie ani de zile însă, spune ea, niciodată nu și-a găsit curajul să-și înfrunte părintele de sex opus, fost condamnat pentru tentativă de omor, despre care spune că avea comportament de psihopat.

"Îmi zicea să fac baie cu el"

Pe când avea doar două săptămâni de viață, Oana Lis a fost luată din brațele mamei și dată în grija altcuiva de către propriul tată. "Tata clar a avut apucături de psihopat. Mama mea mi-a povestit că a bătut-o inclusiv când era gravidă cu mine. Toate abuzurile astea m-au afectat, mi-au afectat viața, mi-au afectat relațiile, felul în care privesc bărbații. E un subiect sensibil. Sunt sigură că aș fi fost altă persoană dacă nu aș fi trăit lucrurile astea. Persoana la care am ajuns îmi dădea ceai de mac ca să dorm tot timpul. Sunt convinsă că ceaiul de mac m-a afectat, pentru că de-a lungul vieții am avut tot felul de stări, stări de leșin, tot felul de stări emoționale, anxietate... Toate lucrurile astea m-au făcut să fiu un om fără încredere în mine, eram o fetiță speriată de lume. N-am știut de "Te iubesc", n-am avut sprijin, n-am avut cu cine să vorbesc. Nu vreau să par o victimă, dar am fost una.

La 11 ani eram un fel de servitoare a familiei. Nu știu dacă sclava Isaura primea mâncare, dar eu nu primeam mâncare. Mâncarea era închisă sus, într-un dulăpior cu cheie, la care eu nu ajungeam. Și tatăl meu mi-a spus că eu nu am voie să mănânc de acolo pentru că doar el muncește și doar el are voie să ia, el aduce banii în casă. Așa că și mâncare primeam cu porția" a mărturisit Oana Lis.

"Nu a fost doar abuzul fizic, emoțional, sexual, prin perversiuni, prin lucruri nepotrivite vârstei mele de atunci. Dar îmi dau seama acum (pentru că atunci nu realizam, era normalitatea mea) că mă manipula. Îmi spunea (n.r. tata) că trebuie să mă învețe cum să sărut, îmi spunea că niciun bărbat nu o să mă iubească la fel de mult ca el, îmi zicea să facem baie împreună dar să nu spun celorlalți... Îți dai seama, el a reușit să o manipuleze pe mama mea, darămite pe mine care eram un copil! Îmi zicea - "Să nu spui că eu ți-am făcut baie în seara asta și nu mama!" iar eu ascultam, eram un copil, credeam că dacă tata spune așa, așa trebuie să fac.

Ce făcea era libidinos - puțin spus, era nenatural, incestuos. Eu n-am știut ce se întâmplă cu mine, eu n-am știut că sunt victima unui abuz. Abia când am ajuns la București și am cunoscut alte familii mi-am dat seama că, în mod normal, lucrurile astea nu se întâmplă" a mai spus, vizibil tulburată, soția lui Viorel Lis.

A venit singură la București, cu doar un sandviș căpătat de la un călător

Oana Lis a povestit și cum și-a luat inima în dinți și a luat calea Capitalei unde s-a angajat ulterior ca referent la Primăria unde l-a cunoscut pe Viorel Lis. Avea doar 18 ani și abia ieșise în lume. Nu știa să se se poarte, să vorbească, dar avea un farmec aparte, de unde și atracția lui Viorel pentru ea care a dus, mai târziu, la căsătorie. Oana spune cum Viorel o chema mereu în biroul lui cu un dosar care conținea doar foi goale, doar ca să o vadă și să-i vorbească. Asta până când a invitat-o la prima întâlnire. De acolo mai departe a urmat o căsnicie fericită, spune ea.

Puțini știu că Oana Lis a absolvit, între timp, facultatea de Psihologie și și-a deschis chiar un cabinet de consiliere psihologică. Cu toate acestea, a fost nevoită să-l închidă din cauza pandemiei și a problemelor de sănătate ale soțului său, Viorel Lis. Vedeta a explicat că a ales această profesie în principal pentru a lucra asupra propriei persoane și pentru a-și vindeca traumele din copilărie, dorind să aducă astfel un plus de echilibru nu doar în viața altora dar și în viața ei.

