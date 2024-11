De ce (și) școala vieții e importantă când vrei să-ți deschizi o afacere. Interviu Dragoș Petrescu (fondator City Grill) | Noaptea Albă a Universităților 2024

În data de 7 noiembrie, în clădirea Rectoratului Politehnica din București, au avut loc mai multe evenimente dedicate tinerilor care doresc să afle ce oportunități sunt deschise pentru aceștia. Tinerii au aflat care ar putea fi bazele pentru a-și deschide propria afacere, ce unelte au la îndemână, dar și care sunt principalele provocări pe care le pot întâlni în drumul lor spre succes.

De la sesiuni interactive, la prezentări inspiraționale și sesiuni de edutainment, evenimentul a reunit atât studenți, cât și tineri profesioniști interesați să-și transforme ideile în realitate.

În cadrul conferințelor și atelierelor s-a discutat despre tendințele actuale din tehnologie, inovație și sustenabilitate, accentul fiind pus pe importanța gândirii critice și adaptabilității într-o piață aflată în continuă schimbare.

Tinerii au avut ocazia să pună întrebări, să interacționeze direct cu specialiștii și să participe la sesiuni de networking ce le-ar putea deschide drumul către colaborări profesionale viitoare.

64% dintre tineri doresc să își deschidă o afacere

Prezent la eveniment, DC News a vorbit cu Dragoș Petrescu, fondatorul grupului City Grill, președinte YPO Romania și vicepreședinte Romanian Business Leaders.

DC News: "Vedeți în tinerii de astăzi o aplicare mai mare spre business?"

Dragoș Petrescu: Absolut. Așa cum spuneam și în discursul meu către ei, am crescut din anii 2000 până în anii 2020 (deci în 20 de ani) de la o percepție de 16% la 64% între tinerii de 16-24 de ani de dorință de a deschide propria afacere.

DC News: "Nu intră asta cumva în conflict cu angajatorii? Mă gândesc aici și la lanțul dumneavoastră atât de mare, cu atât de mulți angajați".

Dragoș Petrescu: Și piața angajatorilor s-a schimbat. Din ce în ce mai mult este încurajat intraprenoriatul în companiile mari. Întotdeauna este deschisă ușa și către un tânăr care a dorit să fie antreprenor sau chiar a încercat o afacere și poate nu mai dorește să continue pe drumul propriu și ar dori să facă un fel de intraprenoriat în aceste companii.

Chiar dacă intenția de a deveni antreprenor este de 64% în rândul tinerilor, nu înseamnă că vor reuși 64% din tineri să devină antreprenori. În realitate, rămâne în continuare undeva la un procent de 5-8% din toți cei care încearcă care (n.r., și) reușesc să țină o companie în picioare la un nivel de, să zic, 3 ani până la 5 ani.

Deci, în realitate, important este spiritul, pentru că nu orice încercare va duce la intrarea în antreprenoriat definitiv.

E și școala vieții importantă

DC News: "Din discursul pe care l-ați susținut în fața studenților, aici, la Politehnică, am reținut un aspect interesant. Ați spus că școala vieții este mai importantă decât cea tradițională (sau cel puțin pentru dumneavoastră). Detaliați puțin ce ați vrut să spuneți".

Dragoș Petrescu: Am urmat multe școli - Institutul Politehnic București, Facultatea de Transporturi, London Business School, Stanford University, Columbia University. Am fost și am încercat multe cursuri sau programe de MBA (n.r., Master of Business Administration) cu Asebuss.

Am încercat și mi se pare că e foarte important să ai și această educație de tip structural al unei universități.

Însă, universitatea nu are aceeași dinamică cum o are o companie best performer în domeniul ei. Și de asta, pentru mine, cea mai rapidă metodă de a învăța este cea de la un best performer. Evident, împreună cu sau fără o educație tradițională.

