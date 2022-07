Ana Maria Popescu, săgeţi după ce Guvernul l-a premiat pe David Popovici: Abia atunci făceai ceva pentru sport

"Ce a făcut David nu mai are sens să discutăm. Au curs râuri de cerneală, e minunat. Suma putea să fie și dublă, putea să mai aibă și un zero în plus, nu contează. Ideea e că s-a creat un precedent.

Dacă s-ar fi comunicat înainte că această premiere este pentru cele două titluri și pentru că David a reușit să bată un record vechi de 50 de ani (n.r. - a câștigat aurul atât la 100, cât și la 200 de metri), atunci restrângeai aria.

Sunt foarte curioasă acum ce s-ar întâmpla dacă la un alt sport un sportiv va veni iar cu două medalii de aur, pentru că acum încep competițiile de obiectiv la sporturile olimpice, Campionate Europene, Campionate Mondiale.

Mi-aș fi dorit tare mult ca, pe lângă această sumă, să vină cineva să spună OK, ăștia sunt banii pentru David, dar venim și suplimentăm bugetul Federației Române de Natație și Pentatlon pentru un proiect. Abia atunci făceai ceva pentru sport”, a declarat Ana Maria Popescu la emisiunea „Ora exactă în sport” pe ProX, conform Gsp.

David Popovici, decorat de preşedintele Klaus Iohannis

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis a decis să îl decoreze pe sportivul David Popovici cu cea mai înaltă distincție a statului român, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, ca urmare a performanțelor extraordinare obținute la Campionatele Mondiale de Natație, care l-au plasat în rândul celor mai buni sportivi ai lumii, precum și în semn de recunoaștere și apreciere pentru întreaga activitate.

„Prin talentul, dăruirea, devotamentul și profesionalismul său, demonstrate atât în bazinul de înot, cât și în afara sa, David Popovici a promovat numele țării noastre în întreaga lume. David Popovici este un model pentru tânăra generație și un veritabil ambasador al sportului, iar energia depusă în slujba afirmării înotului pe plan internațional reprezintă un câștig uriaș pentru România”, se arată în comunicat.

Totodată, președintele a decis să-l decoreze și pe antrenorul lui David Popovici, Adrian Rădulescu, cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, în semn de apreciere pentru contribuția remarcabilă în atingerea excelenței sportive.

200.000 euro, premiu de la Guvern

Guvernul a alocat, din Fondul de rezervă, suma de un milion de lei pentru a recompensa performanța lui David Popovici. „Fiind vorba de o performanță excepțională, să avem o recunoaștere pe măsură”, spune premierul.

„Am luat decizia de a recunoaște performanța sportivului nostru David Popovici și am decis ca, fiind vorba de o performanță excepțională, să avem o recunoaștere pe măsură. Am hotărât să îi fie alocat din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă în valoare de un milion de lei”, anunță premierul Nicolae Ciucă, transmite Mediafax.

După titlul câștigat la 200 metri liber, românul de 17 ani s-a impus categoric și în finala probei de 100 metri. Rezultatul este unic în istoria natației românești, Popovici devenind primul înotător român care devine campion mondial în probe masculine de natație. În plus, el este și deținătorul recordurilor mondiale de juniori la ambele probe. Mai mult, a devenit abia al doilea înotător din istorie, care reușește dubla, în cele două probe de liber, 100 și 200 metri.

