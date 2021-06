Ana-Maria Popescu (Brânză) speră la o medalie la JO 2020

"Cred că toţi ceilalţi oameni de lângă mine pariază pe o medalie câştigată de mine la Jocurile Olimpice. Mi s-a mai întâmplat înainte de marile competiţii, când, cumva, toată lumea ştia că eu mă voi întoarce cu o medalie, mai puţin eu. Sper să fie la fel şi de data aceasta, eu voi face tot ce ţine de mine. Dacă nu m-aş simţi pregătită, mai bine aş rămâne acasă, dar de cinci ani de zile mă pregătesc pentru această competiţie. Să nu uităm însă că la scrimă este o competiţie de o zi. Lipsa competiţiilor ne aduce pe toţi la acelaşi nivel. Vom vedea, fiecare sportiv de pe tabloul final are o şansă şi va face bine să profite de ea", a declarat Ana-Maria Popescu, potrivit Agerpres.



Sportiva spune că ediţia de la Tokyo a Jocurilor Olimpice va fi una marcată de pandemia de COVID-19 şi că speră ca experienţa să-şi spun cuvântul: "Acum există şi toate aceste frici, toată această perioadă apăsătoare. Pentru noi sper să conteze cât mai puţin totuşi. Sper ca experienţa să îşi spună cuvântul în momentul în care mă voi găsi pe planşă. Problema este că nu am mai avut competiţii, am avut o singură competiţie oficială şi asta îmi pune anumite semne de întrebare. Dar urmează să plec într-un cantonament de pregătire în Polonia, unde voi avea şi o competiţie şi voi vedea acolo ce detalii mai am de pus la punct, pentru că nu mai avem mult timp. Emoţii există întotdeauna, la fiecare competiţie, dacă nu am emoţii înseamnă că nu sunt conectată la ceea ce am de făcut, dar sper să le fac să lucreze în favoarea mea".

Această ediție este specială pentru scrimeră

Întrebată dacă este o ediţie specială a JO având în vedere că intenţionează să se retragă din activitate, sportiva în vârstă de 36 de ani a spus: "Fix din acest motiv va fi o ediţie specială pentru mine. Am mai glumit eu că 2024 nu e chiar atât de departe. Acum ne mai despart doar trei ani. Dar prefer să mă concentrez pe ceea ce am de făcut acum".



