ANA Hotels – Investiție de 25 de milioane de euro în renovarea istorică a hotelului „Athenee Palace Hilton

Hotelul „Athenee Palace”, parte integrantă a grupului hotelier „ANA Hotels”, are o istorie de 107 ani și este unul dintre simbolurile istorice și arhitecturale ale Bucureștiului. Acesta a trecut prin 3 renovări fundamentale: prima în 1937, a doua în 1944 și a treia în 1993. Anul acesta, „ANA Hotels” a început cea de-a patra mare renovare a clădirii-monument, situată între „Atheneul Român” și „Palatul Regal” - de unde provine și numele său. Hotelul „Athenee Palace” este, de peste un secol, esența eleganței Bucureștiului și gazda unor momente istorice importante.

„Într-o perioadă în care suntem afectați sever de pandemie, am ales să privim înainte și să ne concentrăm pe viitor, declară George Copos, proprietarul grupului hotelier „ANA Hotels”. Obiectivul nostru, al celor de la „ANA Hotels” este ca „Athenee Palace”, acest monument-simbol al „Micului Paris”, să rămână o emblemă pentru Bucureștiul generațiilor ce vin. „Athenee Palace” a fost martor la războaie și revoluții și, de fiecare dată, a reușit să rămână în picioare, mai semeț și mai impunător. Anul 2021 reprezintă o nouă perioadă marcantă pentru „Athenee Palace” și pentru ANA Hotels”, adaugă George Copos, proprietarul grupului hotelier. „Lucrările precedente de renovare au avut loc după războaie și mari confruntări. Situația de acum este chiar mai provocatoare, pentru că războiul cu pandemia a determinat prima închidere din istoria hotelului, în perioada stării de urgență din 2020.

George Copos: Investiția de la Athenee Palace, un omagiu adus oaspeților

Investiția, în valoare de 25 de milioane de euro, pe care noi, Grupul „ANA Hotels”, o facem în acest hotel, este un omagiu adus oaspeților noștri, cărora dorim să le oferim experiențe memorabile și servicii de calitate, în cel mai prestigios și luxos hotel al Bucureștiului. De aceea, am ales să investim în cele mai noi tehnologii în domeniu și, în același timp, să folosim materiale naturale de o calitate excepțională, acordând o mare atenție eficienței energetice a clădirii și mediului înconjurător”, punctează George Copos.

Capitalul financiar pe care „ANA Hotels” îl investește în reabilitarea și renovarea hotelului „Athenee Palace Hilton” provine atât din surse proprii cât și dintr-un credit pe care compania l-a contractat de la BRD – Groupe Société Générale, în baza unui parteneriat de peste 20 de ani.

Proiectul de modernizare a hotelului se derulează în două etape: prima a demarat deja și cuprinde renovarea celor 132 de camere ale „Aripii Noi”, construită în 1965, iar cea de-a doua vizează reabilitarea fațadei hotelului și a camerelor din „Aripa Veche”, fiind construită în 1914. În toată această perioadă, hotelul rămane deschis oferind servicii de cazare in aripa care nu este in curs de reabilitare și in spațiile publice de la parter, restaurantele, terasa și sălile de evenimente, ce sunt accesibile clienților, ele fiind deja renovate anterior.

Servicii la cele mai înalte standarde de calitate

Proiectul de reabilitare, care presupune reconstrucția „de la roșu”, are un concept realizat de compania de arhitectură „Alexander James International” din Londra, prin proiectanții Richard Morton și Sarah Brooker. Proiectarea propriu-zisă și implementarea efectivă a conceptului sunt realizate de compania românească „Inegal Design”, prin arhitecții Radu Grosu și Mihaela Mircea, iar antreprenor general este compania „Bog’Art”. Lucrările etapei I vor fi finalizate la sfârșitul lunii mai 2021, iar etapa a 2-a de renovare va demara după încheierea Festivalului „George Enescu”.

Inițiativa „ANA Hotels” de reabilitare a celui mai emblematic hotel al Bucureștiului, „Athenee Palace Hilton”, este aliniată cu misiunea sa de a investi permanent în România și de a oferi oaspeților servicii la cele mai înalte standarde de calitate.

Din 1996, hotelul este operat, pe baza unui contract de management, de grupul internațional ”Hilton Worldwide Holdings Inc”.

Hotelul Athenee Palace Hilton este parte integrantă a celui mai mare grup hotelier privat românesc, „ANA Hotels”. Compania deține si operează de asemenea hotelurile „Crowne Plaza” București, trei unități hoteliere la Poiana Brașov – „Sport”, „Bradul” și „Poiana”, și Hotelul „Europa”, cu centrul SPA „ANA Aslan Health Spa” din Eforie Nord.